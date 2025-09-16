收購案市場不看好？健喬股價開高走低 健亞漲停鎖46萬張

健喬公開收購健亞，股價呈現兩樣情。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）昨晚召開重大訊息記者會，宣布擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得國內另一家藥廠健亞生技（4130）已發行普通股股份總數之15%至30%股權。由於健亞昨股價僅18.45元，溢價達30%，帶動健亞今股價跳空漲停，反觀健喬股價卻出現開高走低，高低震盪逾6%。

截至10:54分，健亞股價緊鎖漲停，成交量僅424張，漲停委買張數逾46萬張；健喬股價暫報35.5元、跌幅2.87%，成交量逾5千張。

此次公開收購案開始日預計為9月17日，若收購股權比例達最低收購數量15%時，本次公開收購之條件即告成就。收購期間預計至今年10月7日屆滿，共計21天。

健喬表示，健亞成立於1993年，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，並擁有符合PIC/S GMP標準之生產工廠。至於健喬長期專注於藥品研發與製造，一直致力於提升本土製藥業競爭力，期望透過本次收購促進並深化與健亞之長期合作，共同建立台灣藥品供應韌性，再逐步延伸擴展亞洲為主之海外市場。

