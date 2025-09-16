台積電秒填息飆1280元 張忠謀有望進帳275億元

台積電秒填息飆1280元，台積電創辦人張忠謀有望進帳275億元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今（16日）除息，每股配發5元現金股利，今開盤跳空至1265元，盤中更攀高至1280元，不僅迅速完成填息，也刷新股價新高。近158萬名台積電股東歡欣鼓舞，其中台積電創辦人張忠謀若持股未變，光是本次股息與帳面價差，合計帳面獲利可望達到275億元，堪稱雙喜臨門。

綜合媒體報導，台積電今除息為今年第1季盈餘配發股利，每股由上季的4.5元調高為5元，為季度配發現金股利以來最高，繼今日順利除息與填息之後，預計10月9日發放股利。

台積電創辦人張忠謀在2018年6月退休前共持有1.25億股，若退休後未減少持股，本次配息可望入帳約6.25億元。

此外，若以台積電上一次6月11日除息前的收盤價1065元計算，至今台積電股價累計上漲215元，換算張忠謀帳面持股價值增加約269億元，合併本次股利收入，帳面總獲利上看275億元，可謂價差、息收雙豐收。

另根據公開資訊觀測站資料，台積電現任董事長魏哲家持股6825張，本次配息可望領得約3412.5萬元現金股利。

