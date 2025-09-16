晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》南電：ABF載板供應告急 股價一飛衝天

2025/09/16 10:16

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於PCB上游關鍵材料T-Glass玻纖布供不應求，帶動成本上揚，IC載板廠南電（8046）BT載板價格已在7月與8月陸續調漲，外資預估第4季BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應缺口，美系外資將南電目標價一口氣調升至280元，南電今日股價一飛衝天，開盤不到一小時就亮燈漲停。

截至9:56分左右，南電股價漲停，漲停價196.5元，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數逾8000張。

美系外資指出，因PCB上游關鍵材料T-Glass供需缺口達25%，載板交期拉長，部分新專案報價大漲30%以上，自今年第4季至明年第4季ABF載板價格有望每季調漲5-10%，改善IC載板廠商獲利表現，下半年迎來營收與獲利雙成長。

南電8月合併營收達38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，創29個月以來新高，漲價效應已開始顯現，南電累計前8月合併營收254.69億元，年增18.77%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財