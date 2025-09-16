焦點股》南電：ABF載板供應告急 股價一飛衝天

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於PCB上游關鍵材料T-Glass玻纖布供不應求，帶動成本上揚，IC載板廠南電（8046）BT載板價格已在7月與8月陸續調漲，外資預估第4季BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應缺口，美系外資將南電目標價一口氣調升至280元，南電今日股價一飛衝天，開盤不到一小時就亮燈漲停。

截至9:56分左右，南電股價漲停，漲停價196.5元，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數逾8000張。

美系外資指出，因PCB上游關鍵材料T-Glass供需缺口達25%，載板交期拉長，部分新專案報價大漲30%以上，自今年第4季至明年第4季ABF載板價格有望每季調漲5-10%，改善IC載板廠商獲利表現，下半年迎來營收與獲利雙成長。

南電8月合併營收達38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，創29個月以來新高，漲價效應已開始顯現，南電累計前8月合併營收254.69億元，年增18.77%。

