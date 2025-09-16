焦點股》仁寶：盤前宣布合作案 帶量走高

仁寶今日盤前與雷虎科技宣布建立策略合作關係。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠仁寶（2324）今日盤前宣布與雷虎科技（8033）建立策略合作關係，將共同開發「全網整合通訊模組」，專為視距外（BVLOS）無人載具應用設計，帶動仁寶今股價小幅跳空開高，儘管賣壓一度驅動走勢轉跌，不過截至上午9時52分暫報30.7元，漲幅0.66%，成交量1萬4256張。

仁寶表示，此次攜手雷虎鎖定的模組產品，整合雙方技術，結合5G、4G/LTE、衛星通訊及射頻技術，透過AI演算法自動選擇最佳網路，實現低延遲、高安全性（加密VPN技術）及穩定連線，確保視頻、音頻、遙測和控制訊號在各種地形和長距離環境下的可靠傳輸，並提供備援以防止訊號中斷。

仁寶提到，BVLOS被視為無人載具產業的重要發展方向，美國聯邦航空總署（FAA）等監管機構正逐步放寬相關法規，預計為物流、能源巡檢及公共安全等領域創造數千億美元市場機會。穩定、長距離的通訊技術是BVLOS應用的核心，高性能通訊模組成為進入市場的關鍵。

雙方同時強調，結合雷虎在無人載具設計的專業與仁寶在通訊技術的優勢，開發的解決方案將為全球BVLOS市場提供高效、安全的通訊產品，展現台灣在無人載具產業鏈的技術實力。未來將繼續深化合作，鞏固台灣在全球無人載具產業的地位，為BVLOS應用提供關鍵技術支持，推動產業發展。

