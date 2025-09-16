晴時多雲

焦點股》台積電：不只「秒填息」 股價還飆新天價、市值破33兆元

2025/09/16 09:40

台積電不只「秒填息」，股價還飆新天價、市值破33兆元（記者洪友芳攝）台積電不只「秒填息」，股價還飆新天價、市值破33兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）今（16）日將除息，每股配發5元現金股利，股利總金額達1296.6億元，創歷史新高紀錄。今開盤跳空達1265元，並走高至1275元，不僅上演「秒填息」，並創新天價，上漲25元、漲幅2%，市值破33兆元。

台積電今除息為今年第1季盈餘配發股利，每股由上季的4.5元調高為5元，為季度配發現金股利以來最高，繼今日順利除息與填息之後，預計10月9日發放股利。

市場預期美國聯準會降息在即，美股4大指數周一全面收漲，標準普爾500指數、那斯達克指數再創歷史新高；科技股強勁表現，台積電ADR上漲2.01美元，收在261.38美元。美股及台積電ADR均上漲，台積電營運基本面也看好，昨收1255元，今天如人預期，上演「秒填息」行情。

根據統計顯示，台積電2019年採季配息以來，都能順利填息，今年6月12日除息雖歷時10個交易日完成填息，今日除息為第19度當日填息。

