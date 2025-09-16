焦點股》聯發科：旗艦系統單晶片 採用台積電2奈米

聯發科今日股價轉強。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日宣佈首款採用台積電（2330）2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已成功完成設計定案（tape out），成為首批採用該技術的公司之一，並預計明年底進入量產。聯發科表示，雙方一直以來持續在旗艦行動平台、運算、車用、資料中心等應用領域，一同打造兼具高效能與低功耗的晶片組，而此次合作更象徵聯發科與台積電堅實夥伴關係的全新里程碑。

聯發科今日股價走強，重回1500元大關，截至9:15分左右，聯發科股價上漲2.69%，暫報1525元，成交量逾1850張。

請繼續往下閱讀...

台積電的2奈米製程技術首次採用能夠帶來更優異的效能、功耗與良率的奈米片（Nanosheet）電晶體結構，聯發科首款採用台積電全新2奈米製程的晶片預計2026年年底上市。

台積電的強化版2奈米製程技術與現有的N3E製程相比，邏輯密度增加1.2倍，在相同功耗下效能提升高達18%，並能在相同速度下功耗減少約36%。

聯發科總經理陳冠州表示，此次採用台積電2奈米製程技術的晶片開發，再次展現領先業界，將先進半導體製程技術廣泛應用到多元解決方案的創新能力。聯發科與台積公司長期緊密合作，讓聯發科技旗艦產品擁有最高效能與最佳能效，為全球客戶帶來從邊緣到雲端的卓越解決方案。

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，台積電的2奈米技術標誌著進入奈米片時代的重要一步，展現台積電為滿足客戶需求所付出的不懈努力，通過持續調整和提升我們的技術，提供高效能的計算能力。台積電與聯發科技持續合作，旨在最大化提升性能與能效，覆蓋廣泛的應用領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法