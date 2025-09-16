晴時多雲

Costco也搞分層經濟！專家揭「完全價格歧視」賺錢手法

2025/09/16 13:28

現代消費市場正出現「分層經濟」現象，如Costco對黑鑽卡會員推出的早鳥購物時段福利。（彭博）現代消費市場正出現「分層經濟」現象，如Costco對黑鑽卡會員推出的早鳥購物時段福利。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現代消費市場正出現「分層經濟」現象，從航空公司到零售業，企業將服務拆分、分級收費，消費者只要支付更多金額，就可以獲得額外便利或專屬權益。美式賣場好市多（Costco）也在近期加入了這個行列，專家解釋，這是透過「完全價格歧視」（完全差別取價、Perfect Price Discrimination）的機制，來最大化利潤。

《商業內幕》報導，最初採取「分層經濟」的是航空公司，它們把托運行李、額外腿部空間或是先行登機都拆開收費，而零售業、主題樂園甚至串流平台，現在正開始效仿這個做法，消費者若想跳過排隊、取消串流廣告或享受早鳥購物時段，都得額外付費。雖然消費者看起來的選擇變得更多了，但這一切都要付出代價。

南加州大學馬歇爾商學院（USC Marshall School of Business）行銷教授努內斯（Joseph Nunes）說：「問題不是你付出多少，就能得到多少，而是你不再付出的話，現在能得到的東西也很少了。」換句話說，消費者雖然多了選擇，但在不付費的情況下，往往拿不到任何額外好處。

舉例來說，美國Costco日前推出了最新福利，允許130美元會費的黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members），比65美元會費的金星會員（Gold Star）提早1個小時進場採買。

賓州大學華頓商學院行銷教授張忠（Z. John Zhang）分析，Costco 透過分層會員策略，既能吸引更多人升級，也能創造額外收入。他解釋：「你必須提供一些消費者想要的福利，讓他們願意升級。」

張忠進一步解釋，行銷人員通常至少會用「好、更好、最好」的3級策略來分層，這樣可以針對不同消費者提供不同價格的方案，避免「一刀切」的思維，因此張忠預期，Costco 很快就會增加更多分級。

而企業採取分層策略的原因很簡單，就是可以透過一種稱為「完全價格歧視」的機制來最大化利潤。

努內斯指出，企業的目標是讓顧客在其願意支付的上限價格下，來盡可能多消費。如航空公司把服務拆開收費的做法，現在也延伸到零售領域，企業會拆分服務、額外收費，或提供高價客戶專屬福利，以增加更多收益。

張忠則說：「幾乎所有服務行業都會存在分層定價策略，因為事實很簡單：對於任何商品或服務，不同的人願意支付的價格不同。」

隨著中產階級擴張、富裕消費者增加，高階選項將越來越受歡迎，這不僅是一種消費分層，更是一種人性的本質：人們希望感覺自己「與眾不同」，享有專屬特權。西蒙顧和管理顧問（Simon-Kucher）北美區消費與零售部門主管傑因（Shikha Jain）說：「當你對品牌或航空公司、零售商忠誠時，你希望獲得額外的特權，這同時也是種地位象徵。凡是獨家或專屬的東西，人們都希望能加入那個專屬俱樂部。」

