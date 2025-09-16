台股開盤》台積電秒填息飆1275元、指數漲逾220點登25585點 雙雙創新天價

台積電秒填息飆1275元、指數漲逾220點登25585點，雙雙創新天價。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人預期聯準會本週將啟動降息，美股4大指數週一全面上揚，標普與那斯達克雙雙再創新高，雖然台股週二開盤小跌21.7點，以25335.46點開出，不過台積電開盤上演秒填息，在買盤追價，股價來到1275元價新天價，在台積電領軍電金權值股走揚下，指數走高，漲逾220點，指數來到25585點，再創新天價。

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，加上特斯拉與Alphabet等大型科技股強勁，華爾街股市4大指數15日全面收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點。

標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點。

那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點。

費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。

