泡泡瑪特股價崩了！Labubu熱潮退燒？小摩示警風險

中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，這也讓在香港上市的泡泡瑪特股價水漲船高，但隨著拉布布價格在二手市場出現崩盤，摩根大通也警告泡泡瑪特估值過高，前景存在風險，泡泡瑪特股價近期「跌跌不休」，自8月26日創下歷史新高以來的3週內，市值蒸發近4分之1、超過1000億港元（約3929億元新台幣），週一（15日）更一度重挫近9%，跌至逾1個月來最低水準。

《彭博》報導，在摩根大通將泡泡瑪特評級下調至「中立」後，市場對泡泡瑪特產品熱度下降的擔憂加劇，泡泡瑪特股價週一重挫6.43%，收259港元，週二（16日）續跌，上午10點半左右暫報258.6港元，總市值已經跌破3500億港元關卡。至於泡泡瑪特股價自8月26日創下339.8港元歷史高點以來，股價已累計下跌近24%，市值蒸發超過1000億港元。

請繼續往下閱讀...

摩根大通亞洲消費者研究主管 Kevin Yin 在給客戶的報告中寫道：「我們認為目前的估值已經反映了近乎完美的情境，因此只要出現些許基本面不如預期，或是負面媒體報導（例如轉售價格下跌或第三方授權問題），都可能導致股價表現不佳。」

除了二手市場的疑慮之外，晨星公司分析師Jeff Zhang也指出：「市場對新產品品質的負面回饋增多，這是管理層必須及時處理的問題」。

根據高盛集團投資銀行的一份研究報告，一般而言，玩具熱潮的生命週期通常只有約2到3年。不過高盛分析師補充說，若能持續推出新系列，則有機會延長玩具的受歡迎程度。

市場對拉布布的狂熱，常被拿來與美國30年前的「豆豆娃」（Beanie Baby）熱潮相比，豆豆娃在1990年代中期轉售價格飆漲，但熱潮僅維持約4年便逐漸消退。

然而，也有其他收藏品展現出更長的生命力，例如部分美泰兒（Mattel）公司推出的芭比娃娃、限量版Topps棒球卡，以及特定星際大戰（Star Wars）公仔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法