晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

北京放行？彭博爆馬雲強勢回歸阿里巴巴

2025/09/16 11:57

外媒揭露，阿里巴巴創辦人馬雲以重返公司。（路透資料照）外媒揭露，阿里巴巴創辦人馬雲以重返公司。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國當局過去幾年對科技業進行打壓，電商巨頭阿里巴巴創辦人馬雲在2020年反壟斷調查後就淡出公眾視野，不過，外媒揭露，馬雲如今已重返阿里巴巴，知情人士表示，馬雲決定要斥資500億人民幣（約新台幣2127億元），迎戰對手京東和美團。

《彭博》報導，隨著馬雲重新回到阿里巴巴，他直接參與其中程度比5年前任何時候都高，馬雲在幕後操作的跡象也正日益清晰，其中最引人注目的或許就是阿里巴巴進軍AI領域，以及向同為電商巨頭的京東和美團宣戰。

2023年以來，阿里巴巴一直是由和他搭檔最久的副手蔡崇信、吳泳銘執掌，目前，阿里巴巴仍未透露馬雲是否以任何正式職務回歸。根據熟悉公司營運狀況的人士表示，馬雲自2019年辭去董事長職務後，現在正處最親力親為的時期。

知情人士表示，除了協調數十億美元的支出外，馬雲還在不斷尋求阿里巴巴更廣泛AI發展的最新進展，其中一名知情人士透露，馬雲曾一天三度傳訊給一名資深經理，詢問最新的情況。

馬雲過去曾登中國首富寶座，同時也是聲望最大的科技領袖之一，馬雲的回歸被視為科技業正重新獲得北京青睞的訊號，目前仍不清楚北京是否明確批准了馬雲回歸，不過馬雲今年2月會見國家主席習近平，兩人握手也被解讀為中國尋求AI促進經濟成長之際，允許了馬雲的回歸，但市場預計馬雲可能會比之前更低調。

馬雲正逐漸適應中國電商競爭愈發白熱化的現實，知情人士表示，公司高層正在試圖讓他明白，阿里巴巴佔據85％市佔的時代早已一去不復返。高盛（Goldman Sachs）數據顯示，截至7月，阿里巴巴佔中國外送市場的43％市佔，落後美團的47％。

阿里巴巴成立於1999年，當時馬雲從80名投資人手中籌集了8萬美元（約新台幣241萬元），創辦了一個線上市場。2014年，阿里巴巴以250億美元（約新台幣7533.75億元）掛牌上市，創下當時最大的IPO紀錄。

在接下來的幾年裡，阿里的市值一度飆升，突破了8000億美元（約新台幣24.1兆元），然而，在馬雲與監管機構鬧翻，以及疫情重創中國經濟後，阿里巴巴股價暴跌，目前市值約3800億美元（約新台幣11.45兆元），還步道高峰時期的一半。

馬雲的回歸雖然在公司內部強化了人們對公司發展方向的信心，但也帶來一些挑戰。知情人士稱，馬雲出沒在園區使得公司的報告制度變得更加複雜，因為一些員工將他視為阿里巴巴的最高決策者，但他沒有正式的頭銜，並且早就退出了更細微的決策環節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財