北京放行？彭博爆馬雲強勢回歸阿里巴巴

外媒揭露，阿里巴巴創辦人馬雲以重返公司。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國當局過去幾年對科技業進行打壓，電商巨頭阿里巴巴創辦人馬雲在2020年反壟斷調查後就淡出公眾視野，不過，外媒揭露，馬雲如今已重返阿里巴巴，知情人士表示，馬雲決定要斥資500億人民幣（約新台幣2127億元），迎戰對手京東和美團。

《彭博》報導，隨著馬雲重新回到阿里巴巴，他直接參與其中程度比5年前任何時候都高，馬雲在幕後操作的跡象也正日益清晰，其中最引人注目的或許就是阿里巴巴進軍AI領域，以及向同為電商巨頭的京東和美團宣戰。

請繼續往下閱讀...

2023年以來，阿里巴巴一直是由和他搭檔最久的副手蔡崇信、吳泳銘執掌，目前，阿里巴巴仍未透露馬雲是否以任何正式職務回歸。根據熟悉公司營運狀況的人士表示，馬雲自2019年辭去董事長職務後，現在正處最親力親為的時期。

知情人士表示，除了協調數十億美元的支出外，馬雲還在不斷尋求阿里巴巴更廣泛AI發展的最新進展，其中一名知情人士透露，馬雲曾一天三度傳訊給一名資深經理，詢問最新的情況。

馬雲過去曾登中國首富寶座，同時也是聲望最大的科技領袖之一，馬雲的回歸被視為科技業正重新獲得北京青睞的訊號，目前仍不清楚北京是否明確批准了馬雲回歸，不過馬雲今年2月會見國家主席習近平，兩人握手也被解讀為中國尋求AI促進經濟成長之際，允許了馬雲的回歸，但市場預計馬雲可能會比之前更低調。

馬雲正逐漸適應中國電商競爭愈發白熱化的現實，知情人士表示，公司高層正在試圖讓他明白，阿里巴巴佔據85％市佔的時代早已一去不復返。高盛（Goldman Sachs）數據顯示，截至7月，阿里巴巴佔中國外送市場的43％市佔，落後美團的47％。

阿里巴巴成立於1999年，當時馬雲從80名投資人手中籌集了8萬美元（約新台幣241萬元），創辦了一個線上市場。2014年，阿里巴巴以250億美元（約新台幣7533.75億元）掛牌上市，創下當時最大的IPO紀錄。

在接下來的幾年裡，阿里的市值一度飆升，突破了8000億美元（約新台幣24.1兆元），然而，在馬雲與監管機構鬧翻，以及疫情重創中國經濟後，阿里巴巴股價暴跌，目前市值約3800億美元（約新台幣11.45兆元），還步道高峰時期的一半。

馬雲的回歸雖然在公司內部強化了人們對公司發展方向的信心，但也帶來一些挑戰。知情人士稱，馬雲出沒在園區使得公司的報告制度變得更加複雜，因為一些員工將他視為阿里巴巴的最高決策者，但他沒有正式的頭銜，並且早就退出了更細微的決策環節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法