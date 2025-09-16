晴時多雲

烏克蘭無人機炸俄煉油廠！國際油價一路漲

2025/09/16 08:46

國際油價週一（15日）收高。（路透）國際油價週一（15日）收高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（15日）收高，因投資人評估烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠的影響，以及美國總統川普施壓北約國家停止購買俄羅斯石油的舉措。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.61美元，漲幅0.97%，收在每桶63.30美元。

布蘭特原油期貨上漲0.45美元，或0.67%，收在每桶67.44美元。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示，俄羅斯石油基礎設施遭到攻擊，加上川普對俄羅斯原油買家施加更大壓力，都在推升週一的油價。他補充說：「幕後還有許多市場擔憂，包括重油和柴油供應吃緊，這些因素也在支撐市場。」

兩名業界消息人士週一透露，位於基里希（Kirishi）的俄羅斯最大煉油廠之一，因週末遭到烏克蘭無人機攻擊，已停止一座關鍵加工裝置。

川普上週六（13日）表示，美國準備對俄羅斯實施新的能源制裁，但前提是所有北約國家必須先停止購買俄羅斯石油，並採取類似措施。

