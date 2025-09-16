延後領退休金的陷阱！70歲阿伯的驚人告白

日本1名70歲阿伯，對延後領退休金的驚人告白。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有錢沒精力花，又如何？日本1名有錢阿伯田中義雄（化名），在65歲退休後，對自己身體狀況充滿信心，加上收入相當可觀，毫不猶豫地決定將退休年齡推遲到70歲，然在徹底退休，雖然錢有了，退休金也增加了，但卻被診斷患有輕度憂鬱症，什麼事都做不了，生活變得一團糟。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中義雄表示，「我把錢記在存摺裡……確實增加了。但我不知道該怎麼用，也不知道以後想去哪裡。我不明白自己為什麼要這麼努力工作」。

田中原在1家建築公司擔任工地主管多年，65歲退休後，仍在1家關聯公司每週工作4天。他對自己的身體狀況充滿信心，相信自己“還有更多事情要做”，而且收入也相當可觀，於是他毫不猶豫地決定將退休年齡推遲到70歲。

田中憧憬著美好的未來，說：「退休後，我們（夫妻）一起用增加的退休金去國外輕鬆旅行吧。」然而，在70歲徹底辭職後，他的生活開始變得糟糕。

「起初，我感到一陣輕鬆。但後來，生活失去了樂趣，每天都像星期天一樣，這可能比我想像的還要痛苦。」 早上沒有固定起床的理由，也不需要換西裝，也不需要接工作電話，他完全與世隔絕，感覺時間無限。

他心愛的高爾夫球具在入口的角落積滿灰塵，不知為何，他甚至不願意接老朋友邀請他打球的電話，晚上睡不著覺。

每兩個月領1次退休金，帳上都會記著兩個月近50萬日圓（約新台幣10萬）的退休金，然而，即使看到增加的養老金，田中的心卻絲毫沒有動搖。 田中說：「錢是有了，也有一些餘地，也有一定的安全感，就是沒精力花。我心疼妻子，但就是不想做任何事。」因為被診斷出患有輕度憂鬱症。

專家表示，像田中一樣，僅僅因為「我還在工作」或「我有收入」而選擇推遲領取養老金，最終可能會推遲應對退休後最大挑戰的機會：如何度過退休生活。

根據內閣府發布的《2024年老齡化社會白皮書》，１項針對60歲以上男性和女性的調查顯示，他們何時感受到人生目標感，最常見的答案是“沉浸在愛好或運動中”，其次是“與朋友熟人聚會、吃飯聊天”。這表明，工作以外的滿足感和與他人的連結對晚年幸福感有著顯著的影響。

如果田中早點考慮“我應該如何靠這筆退休金生活？”，情況會怎麼樣？即使他繼續工作，也可能更有動力利用空閒時間加入當地的俱樂部，培養新的愛好，或與老朋友重拾聯繫。他或許會付諸行動，最終獲得不同的結果。到70歲完全退休時，他或許已經建立了新的人生目標，並與社區建立了聯繫。

