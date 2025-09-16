30歲夫妻貸款920萬買房喊划算！細算後陷入絕望：「只能工作到死」

日本一對夫妻貸款買房喊划算，細算後卻陷入絕望。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕30歲日本夫妻以貸款期限50年、4500萬日圓（約新台幣920萬元）購入在日本東京的小型獨立式住宅，一開始夫妻倆覺得很划算，但在丈夫發現公司沒有退休金、獎金又少的情況下，隨著時間的推移，育兒費、未來的教育費用、房產稅、維修準備金和火災保險等費用，兩夫妻陷入絕望，表示可能「只能一直工作到死」。

《THE GOLD ONLINE》報導，丈夫佐伯航（化名）就職於一家中小企業，月薪約31萬日圓（約新台幣6.3萬元），扣除稅金後實領僅24萬日圓（約新台幣4.9萬元），而每月房貸金額約8.7萬日圓（約新台幣1.7萬元），也低於外面租屋行情，因此一開始一切都很順利。

但某日，佐伯涉發現公司不僅沒有退休金制度，獎金更是1年僅發1次，金額也不高。妻子莉奈（化名）則是派遣員工，雖然夫妻兩人皆有收入，但家庭收支僅能勉強打平。

當佐伯涉在貸款文件中看到「65歲時的未償餘額約1680萬日圓（假設利率仍維持0.6%）」時，兩人一度沉默。他坦言：「我原本想提前還款減輕負擔，但沒有退休金、獎金又少，如果動用存款，就會入不敷出，只能一直工作到死。」

報導指出，近年日本出現愈來愈多50年期房貸。長期還款的誘因在於每月負擔較輕，但也意味著總還款金額恐因利率波動逐年增加，到退休前未償餘額往往居高不下。總結來說，「每月還款越少，退休時剩餘債務就越高」，這正是超長期房貸的最大風險。

日本厚生勞動省調查顯示，約25%的公司沒有退休福利制度，且公司規模越小，制度缺失越明顯；即便制度完善，平均退休福利也呈下降趨勢。換言之，就算透過超長期房貸減輕月付壓力，到達退休年齡時，負擔仍可能更加沉重，且難以期待退休金補足缺口。

專家建議，若想避免財務惡化，可從以下幾方面著手：

1.建立緊急備用金：提前準備至少6個月生活費。

2.預留提前還款準備金：每月存1萬日圓（約新台幣2044元），以便逐步減債。

3.關注利率變化：若擔心浮動利率風險，可考慮轉為固定利率。

4.分段增加還款：利用時間優勢，逐步提高還款金額，減少退休前的「債務高牆」。

5.維持房屋價值：定期維護，確保資產保值。

此外，家庭財務規畫同樣重要，包括檢視保險保障範圍、評估房產稅、火災及地震保險的總成本，以及確認房屋是否符合節能標準，以利申請房屋抵押貸款稅減免。

《THE GOLD ONLINE》提醒，房子是生活的核心，若選擇了最長年限的貸款，更應在可行的情況下盡早清償。

