晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

30歲夫妻貸款920萬買房喊划算！細算後陷入絕望：「只能工作到死」

2025/09/16 11:41

日本一對夫妻貸款買房喊划算，細算後卻陷入絕望。（示意圖，彭博資料照）日本一對夫妻貸款買房喊划算，細算後卻陷入絕望。（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕30歲日本夫妻以貸款期限50年、4500萬日圓（約新台幣920萬元）購入在日本東京的小型獨立式住宅，一開始夫妻倆覺得很划算，但在丈夫發現公司沒有退休金、獎金又少的情況下，隨著時間的推移，育兒費、未來的教育費用、房產稅、維修準備金和火災保險等費用，兩夫妻陷入絕望，表示可能「只能一直工作到死」。

《THE GOLD ONLINE》報導，丈夫佐伯航（化名）就職於一家中小企業，月薪約31萬日圓（約新台幣6.3萬元），扣除稅金後實領僅24萬日圓（約新台幣4.9萬元），而每月房貸金額約8.7萬日圓（約新台幣1.7萬元），也低於外面租屋行情，因此一開始一切都很順利。

但某日，佐伯涉發現公司不僅沒有退休金制度，獎金更是1年僅發1次，金額也不高。妻子莉奈（化名）則是派遣員工，雖然夫妻兩人皆有收入，但家庭收支僅能勉強打平。

當佐伯涉在貸款文件中看到「65歲時的未償餘額約1680萬日圓（假設利率仍維持0.6%）」時，兩人一度沉默。他坦言：「我原本想提前還款減輕負擔，但沒有退休金、獎金又少，如果動用存款，就會入不敷出，只能一直工作到死。」

報導指出，近年日本出現愈來愈多50年期房貸。長期還款的誘因在於每月負擔較輕，但也意味著總還款金額恐因利率波動逐年增加，到退休前未償餘額往往居高不下。總結來說，「每月還款越少，退休時剩餘債務就越高」，這正是超長期房貸的最大風險。

日本厚生勞動省調查顯示，約25%的公司沒有退休福利制度，且公司規模越小，制度缺失越明顯；即便制度完善，平均退休福利也呈下降趨勢。換言之，就算透過超長期房貸減輕月付壓力，到達退休年齡時，負擔仍可能更加沉重，且難以期待退休金補足缺口。

專家建議，若想避免財務惡化，可從以下幾方面著手：

1.建立緊急備用金：提前準備至少6個月生活費。

2.預留提前還款準備金：每月存1萬日圓（約新台幣2044元），以便逐步減債。

3.關注利率變化：若擔心浮動利率風險，可考慮轉為固定利率。

4.分段增加還款：利用時間優勢，逐步提高還款金額，減少退休前的「債務高牆」。

5.維持房屋價值：定期維護，確保資產保值。

此外，家庭財務規畫同樣重要，包括檢視保險保障範圍、評估房產稅、火災及地震保險的總成本，以及確認房屋是否符合節能標準，以利申請房屋抵押貸款稅減免。

《THE GOLD ONLINE》提醒，房子是生活的核心，若選擇了最長年限的貸款，更應在可行的情況下盡早清償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財