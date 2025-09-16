晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美經濟現「不祥之兆」? 美黑人失業率上升 外媒1句話點「背後含意」

2025/09/16 10:31

外媒指出，川普重返白宮執政，黑人失業率飆升。（路透）外媒指出，川普重返白宮執政，黑人失業率飆升。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞動市場正在顯現疲態，黑人工人就業數據正如「礦坑中的金絲雀」般率先發出警訊。《NBC》指出，川普關稅損害了製造業，而財政部長辦公室（DOGE）則大幅削減了政府工作人員的薪資，這兩個行業都大量僱用黑人員工。因此，黑人工人失業率正在上升，這對美國經濟來說，是一個「不祥之兆」。

據報導，美國黑人工人勞動市場的趨勢，是觀察美國整體經濟的「煤礦中的金絲雀」，在經濟衰退來臨之前，黑人工人往往是第一個被解僱的群體。

根據數據，美國黑人工人的失業率從5月到8月上升了1.5個百分點、從6%上升到7.5%，將原本兩者的失業率差距再度拉大。專家指出，黑人的失業率一直是白人的兩倍左右。

美國勞動市場在8月份的失業率達到4.3% ，創下2021年11月以來的最高水準。黑人工人的失業率在夏季急劇上升，除了對該群體造成的危害，也可能對衝擊美國經濟。

《NBC》指出，黑人就業情況特別受到兩大行業影響，包括製造業與政府機構。川普政府4月發動關稅戰，讓美國各大企業承壓，其中製造業8月減少1.2萬名員工，今年以來淨減少7.8萬人。

根據職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas的最新裁員報告，政府效率部（DOGE）的行動是今年宣布裁員的最常見原因。截至目前，該部門已計劃在2025年裁員29萬2279人。總部位於華盛頓特區的無黨派組織公共服務夥伴關係（Partnership for Public Service）在8月底透露，由於政府「大規模裁減公務員」，已有近20萬名聯邦工作人員離職。

分析師指出，美政府機構則大幅裁員，尤其在美國國際開發署、消費者金融保護局及教育部等部門，黑人女性佔員工比例高達28%，因此受到「不成比例的重擊」。同時，《大而美減稅法案》下調醫療保險與食品援助，也讓弱勢族群的經濟困境雪上加霜。

對此，Glassdoor經濟研究員馬丁（Chris Martin）表示，一旦經濟下滑，黑人工人往往最先受到衝擊，川普政府上台後的削弱DEI（多元、公平與共融）政策，加深了就業不平等。

多位經濟學者警告，黑人失業率急升往往是美國經濟轉弱的先行信號。這項數據若持續惡化，可能意味著更廣泛的失業潮將在未來數月蔓延。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財