美經濟現「不祥之兆」? 美黑人失業率上升 外媒1句話點「背後含意」

外媒指出，川普重返白宮執政，黑人失業率飆升。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞動市場正在顯現疲態，黑人工人就業數據正如「礦坑中的金絲雀」般率先發出警訊。《NBC》指出，川普關稅損害了製造業，而財政部長辦公室（DOGE）則大幅削減了政府工作人員的薪資，這兩個行業都大量僱用黑人員工。因此，黑人工人失業率正在上升，這對美國經濟來說，是一個「不祥之兆」。

據報導，美國黑人工人勞動市場的趨勢，是觀察美國整體經濟的「煤礦中的金絲雀」，在經濟衰退來臨之前，黑人工人往往是第一個被解僱的群體。

請繼續往下閱讀...

根據數據，美國黑人工人的失業率從5月到8月上升了1.5個百分點、從6%上升到7.5%，將原本兩者的失業率差距再度拉大。專家指出，黑人的失業率一直是白人的兩倍左右。

美國勞動市場在8月份的失業率達到4.3% ，創下2021年11月以來的最高水準。黑人工人的失業率在夏季急劇上升，除了對該群體造成的危害，也可能對衝擊美國經濟。

《NBC》指出，黑人就業情況特別受到兩大行業影響，包括製造業與政府機構。川普政府4月發動關稅戰，讓美國各大企業承壓，其中製造業8月減少1.2萬名員工，今年以來淨減少7.8萬人。

根據職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas的最新裁員報告，政府效率部（DOGE）的行動是今年宣布裁員的最常見原因。截至目前，該部門已計劃在2025年裁員29萬2279人。總部位於華盛頓特區的無黨派組織公共服務夥伴關係（Partnership for Public Service）在8月底透露，由於政府「大規模裁減公務員」，已有近20萬名聯邦工作人員離職。

分析師指出，美政府機構則大幅裁員，尤其在美國國際開發署、消費者金融保護局及教育部等部門，黑人女性佔員工比例高達28%，因此受到「不成比例的重擊」。同時，《大而美減稅法案》下調醫療保險與食品援助，也讓弱勢族群的經濟困境雪上加霜。

對此，Glassdoor經濟研究員馬丁（Chris Martin）表示，一旦經濟下滑，黑人工人往往最先受到衝擊，川普政府上台後的削弱DEI（多元、公平與共融）政策，加深了就業不平等。

多位經濟學者警告，黑人失業率急升往往是美國經濟轉弱的先行信號。這項數據若持續惡化，可能意味著更廣泛的失業潮將在未來數月蔓延。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法