日本「員工最不想離職的公司」揭曉 ! 日媒曝「第1名」令你訝異

2025/09/16 12:26

日本員工最捨不得離職的TOP榜單，大阪瓦斯擊敗三井不動產、王子控股，拿下第一名。圖為大阪瓦斯。（擷取自維基百科）日本員工最捨不得離職的TOP榜單，大阪瓦斯擊敗三井不動產、王子控股，拿下第一名。圖為大阪瓦斯。（擷取自維基百科）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，轉職與離職早已不是新鮮事，專門協助辭職的「退職代辦」甚至成為熱門服務，但在「隨時可以走人」的職場氛圍下，日本仍有部分大企業展現驚人的員工黏著力，離職率遠低於平均水準。

日媒指出，近期看到一份令人意外的調查榜單，是日本員工數超過1000人的大企業中，離職率最低是大阪瓦斯、僅1.1%，超越三井不動產、王子控股等地產、金融、製造業等多家巨頭，而員工不想離開的原因，是完善的工作「彈性制度」。

據報導，這次共有530家公司納入調查，平均離職率為4.5%。研究指出，離職率「3-4%」可被視為「低流動」的標準，在榜單上前100家公司的員工流動率幾乎全數低於4%。雖然部分新創或轉職盛行產業難以相比，但對投資人與求職者而言，這份榜單仍具備相當參考價值。

這份榜單上第一名為大阪瓦斯，離職率僅1.1%。數據顯示，該公司2022年度僅有13名員工離職，以員工總數1163人，離職率僅 1.1%。

大阪瓦斯能穩居榜首，得益於完善的工作彈性制度，包括彈性工時、短時工作、衛星辦公室等，同時規範晚上8點過後，若仍需留在辦公室必須事前申請，以壓縮加班文化。該公司員工平均有87.3%的「帶薪休假」，在日本屬於非常高的水準。

第二名為三井不動產，僅16人離職。據報導，這家公司對員工培訓投資不手軟，平均每人年度教育訓練費用達13.2萬日圓（約新台幣近2.7萬元），並取消了傳統的「役職定年」制度，讓員工可以在65歲前持續保持職位。同時，該公司也鼓勵副業，尤其是能促進創新或社會貢獻的領域。

據了解，日本「役職定年」制度（yakushoku teinen seido）是一種企業人事制度，指員工在達到企業設定的特定年齡（通常在50多歲時）後，會自動卸下管理職位，轉任為一般員工或非管理職位，但僱傭關係仍然持續。

第三名為王子控股（Oji Holdings），僅17人離職。和三井不動產一樣，該公司取消了職位退休年齡，且將職涯路徑明確分為「專業職」「綜合職」等四大類，提供員工多元選擇。

第四名有兩家企業並列，為自動化設備龍頭FUJI與寶控股（旗下擁有寶酒造）。這2家公司離職人數皆為18人。其中，FUJI特別針對高專業人才設立「專家職」與額外津貼；寶控股則設有新事業提案計畫，鼓勵員工內部創業。

之後依序為半導體測試設備巨頭 Advantest、19人離職，建築公司名工建設、20人離職，以及環保能源廠タクマ（TAKUMA）、22人離職。

在這份百大榜單上，有2家企業值得注意，其中光電巨頭濱松光子（Hamamatsu Photonics）離職人數為42人，雖然是第79名，但擁有全榜最多的3884名員工，整體離職率僅1.1%。來有第95名的JVC建伍（JVC Kenwood），平均員工任職年資高達24.7年，屬於超長期僱傭型企業。

日本專家指出，在多數人預期「不動產、製造業」最能留住員工時，結果卻由大阪瓦斯這樣的能源公司拔得頭籌，確實出乎市場意料。這也顯示，在後疫情時代的日本職場，員工更重視工作彈性、休假制度與長期穩定感，而不僅僅是產業本身的光環。

