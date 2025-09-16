晴時多雲

AI前景樂觀 Alphabet躋身3兆美元俱樂部

2025/09/16 08:57

Google母公司Alphabet躋身3兆美元俱樂部。（路透資料照）Google母公司Alphabet躋身3兆美元俱樂部。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於AI（人工智慧）前景樂觀，以及有利的反壟斷裁決，Google母公司Alphabet週一（15日）股票收紅，一舉將市值推上3兆美元（約新台幣90.84兆元）大關。

《路透》報導，Alphabet的A股週一上漲4.49％，收251.61美元；C股則漲4.3％，收251.76美元，兩者皆創下歷史新高。今年至今，Alphabet已漲超過32％，是美股7巨頭當中表現最佳的股票，漲幅也超過標普500指數的12.5％。

Alphabet加入蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等科技巨頭的行列，成為3兆美元俱樂部的一員，而目前全球市值龍頭輝達（NVIDIA）的市值則達4.25兆美元（約新台幣128.69兆元）。

科技和AI相關類股近期推動華爾街主要指數創新高，甲骨文（Oracle）上週發佈的驚人預測是激勵最新一波AI交易的因素。

Bokeh Capital Partners投資長弗瑞斯特（Kim Forrest）表示，科技股是近期股市上漲的領頭羊，過去18個月，甚至2年內，沒有其他板塊能像科技股一樣，讓投資人如此興奮。

本（9）月稍早，美國法院允許Alphabet保留對瀏覽器Chrome和手機作業系統Android的控制權，也提振了投資人的情緒。作為裁決的一部分，數據共享將增強Google廣告業務的競爭力，與此同時，不必剝離Chrome或Android系統消除了投資人的主要擔憂。

隨著內部晶片和AI模型Gemini的投資開始獲得回報，Alphabet雲端運算部門在今年Q2營收成長近32％，超出預期。

Stock Trader Network首席策略師迪克（Dennis Dick）表示，Alphabet仍然非常依賴搜尋引擎業務，但隨著YouTube、Waymo以及他們正在開發的其他功能和產品，投資人開始看到新的可能性，認為他們不再只是一家搜尋公司，而是正在進軍其他許多領域的公司。

