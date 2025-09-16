夢碎！川普旅行禁令鎖19國公民來美 5700名學生學者好崩潰

川普6月時宣布針對19國實施旅行禁令與限制措施，此舉如今導致許多國際學生無法在今年秋季進入美國校園。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普再度推行其第一任期的標誌性政策，宣布針對19國實施旅行禁令與限制措施，並在今年夏天加強審查，使簽證流程延宕。外媒報導，此舉讓部分準備赴美國念書的國際學生，儘管已經拿到錄取通知，卻因簽證問題，而無法在今年秋季進入美國校園。

《美聯社》報導，來自阿富汗的薩加里（Bahara Saghari）因塔利班禁止女性在阿富汗念大學，21歲的她花了好幾年時間，每天練習英文長達8小時，最終被伊利諾州一所私立文理學院的工商管理學系給錄取，她原本要在今年秋季入學，但卻因為川普的旅行禁令受阻。

薩加里說：「你以為終於就要接近夢想了，但突然發生一些事情，一切就這樣消失了。」薩加里並非個案，許多學生受到川普政府旅行禁令，以及對19個國家公民限制措施的影響，在投入大量時間與金錢後，如今感到無助。

來自伊朗的17歲學生卡拉米（Pouya Karami）則把大學選項都放在美國，這是因為沒有任何其他國家能提供相同優秀的科學研究機會。他原本計劃在今年秋季到匹茲堡州立大學攻讀高分子化學，但因旅行禁令被迫擱置。卡拉米目前將入學延後至明年，對於赴美深造仍抱著希望。

來自伊朗28歲的阿米爾（Amir），他因擔心被針對，而拒絕向《美聯社》透露姓氏，阿米爾說，他原本要前往美國擔任訪問學者，但最終無法成行，只能繼續在德黑蘭從事研究。他說，錯失在賓州大學從事全額資助研究的機會，讓他一度難以集中精力在研究上。

賓州大學教授將阿米爾的研究，延後至明年，但他說，這感覺就像「一場盲目的嘗試」。

去年5月至9月，美國國務院向受旅行禁令影響的19個國家的民眾，核發了逾5700份 F-1 與 J-1 簽證，這是外國學生與研究人員使用的簽證。其中，超過一半的簽證由伊朗與緬甸公民獲得。

川普在6月公布的19國名單中，有 12 國將被全面禁止公民入境美國，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。不過部分人仍獲豁免，例如綠卡持有者、雙重國籍者以及部分運動員。

另有7國雖未全面禁止，但面臨入境限制，包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉，學生簽證也受到影響。

川普當時給出的理由是某些國家簽證逾期率偏高，且來自不穩定或敵對政權，對美國構成國安威脅。他並批評部分國家的審查程序「有缺陷」，並表示禁令將持續，直到「問題被解決」。

