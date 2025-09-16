晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

共信-KY攜手阿聯酋藥企 進軍非洲市場

2025/09/16 07:40

共信攜手阿聯酋藥企，進軍非洲市場。圖為共信總經理林懋元。（資料照）共信攜手阿聯酋藥企，進軍非洲市場。圖為共信總經理林懋元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司共信-KY（6617）昨（15）日代子公司公告，與一家總部位於阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的製藥公司簽署授權及經銷合約，將共信研發的肺癌新藥PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）合作推進非洲的阿爾及利亞，為共信今年7月授權馬來西亞與台灣市場後，全球授權布局再下一城。

共信-KY指出，本次合約是由共信的二家子公司台灣共信、天津紅健與阿聯酋的綜合製藥企業三方共同簽署。

根據合約，共信的阿聯酋合作夥伴將以PTS302中國藥證直接在阿爾及利亞申請上市銷售許可，並做為在當地的經銷商；而在藥品獲准上市後，則由台灣共信接單、天津紅健生產出貨，以享有藥品的製造與銷售分潤。

共信表示，本次合作的阿聯酋企業，為從事藥品製造、代理與行銷的綜合性藥廠。該公司不僅生產差異化產品提供病患照護與就醫的最佳體驗，挾豐富且完善的銷售通路，更成為多家在核心治療領域（包含重症照護與腫瘤治療）具有領先地位的跨國創新藥廠及學名藥廠的重要代理商，目前業務版圖涵蓋中東、北非（MENA）、法語西非，以及中非地區。

共信-KY總經理林懋元表示，阿爾及利亞是非洲第三大經濟體，也是非洲僅次於南非的第二大醫藥市場，未來雙方將以阿爾及利亞為起點，持續拓展其他非洲國家或地區，創造多贏。

林懋元指出，非洲是世界上人口增速最快的區域之一，人口的增長帶來對醫療資源需求的增加，但受制大環境與產業基礎限制，非洲的醫療產品主要仰賴進口，2024年非洲的醫藥品進口總額近達181.6億美元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財