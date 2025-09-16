共信-KY攜手阿聯酋藥企 進軍非洲市場

共信攜手阿聯酋藥企，進軍非洲市場。圖為共信總經理林懋元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司共信-KY（6617）昨（15）日代子公司公告，與一家總部位於阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的製藥公司簽署授權及經銷合約，將共信研發的肺癌新藥PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）合作推進非洲的阿爾及利亞，為共信今年7月授權馬來西亞與台灣市場後，全球授權布局再下一城。

共信-KY指出，本次合約是由共信的二家子公司台灣共信、天津紅健與阿聯酋的綜合製藥企業三方共同簽署。

根據合約，共信的阿聯酋合作夥伴將以PTS302中國藥證直接在阿爾及利亞申請上市銷售許可，並做為在當地的經銷商；而在藥品獲准上市後，則由台灣共信接單、天津紅健生產出貨，以享有藥品的製造與銷售分潤。

共信表示，本次合作的阿聯酋企業，為從事藥品製造、代理與行銷的綜合性藥廠。該公司不僅生產差異化產品提供病患照護與就醫的最佳體驗，挾豐富且完善的銷售通路，更成為多家在核心治療領域（包含重症照護與腫瘤治療）具有領先地位的跨國創新藥廠及學名藥廠的重要代理商，目前業務版圖涵蓋中東、北非（MENA）、法語西非，以及中非地區。

共信-KY總經理林懋元表示，阿爾及利亞是非洲第三大經濟體，也是非洲僅次於南非的第二大醫藥市場，未來雙方將以阿爾及利亞為起點，持續拓展其他非洲國家或地區，創造多贏。

林懋元指出，非洲是世界上人口增速最快的區域之一，人口的增長帶來對醫療資源需求的增加，但受制大環境與產業基礎限制，非洲的醫療產品主要仰賴進口，2024年非洲的醫藥品進口總額近達181.6億美元。

