健喬非合意公開收購健亞 每股24元 溢價3成

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）昨晚召開重大訊息記者會，宣布擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得國內另一家藥廠健亞生技（4130）已發行普通股股份總數之15%至30%股權。以健亞昨日收盤價18.45元計算，收購溢價為30%。

健喬指出，此次公開收購開始日預計為9月17日，若收購股權比例達最低收購數量15%時，本次公開收購之條件即告成就。收購期間預計至今年10月7日屆滿，共計21天。

健喬表示，健亞成立於1993年，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，並擁有符合PIC/S GMP標準之生產工廠。至於健喬長期專注於藥品研發與製造，一直致力於提升本土製藥業競爭力，期望透過本次收購促進並深化與健亞之長期合作，共同建立台灣藥品供應韌性，再逐步延伸擴展亞洲為主之海外市場。

透過本次公開收購，健喬擬促進雙方資源共享之機會與深化雙方之合作範疇，期望透過資源共享與流程優化，提升整體營運效率與生產彈性，創造規模經濟綜效，為雙方股東帶來更好效益。

