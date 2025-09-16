美股收盤》美股4大指數全收漲 標普、那指再創歷史新高

美國華爾街股市4大指數15日全面收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，加上特斯拉與Alphabet等大型科技股強勁，華爾街股市4大指數15日全面收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

綜合媒體報導，特斯拉監管文件顯示，執行長馬斯克於上週五收購了近10億美元的特斯拉股票，15日股價上漲3.6%；Google母公司Alphabet股價則創下歷史新高，15日上漲4.49%，市值突破3兆美元。台積電ADR方面，15日收盤上漲0.79％，收在261.38美元。

請繼續往下閱讀...

中國國家市場監管總局（SAMR）15日指出，美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）因2020年收購以色列網路設備製造商邁倫科技（Mellanox Technologies）的交易，違反中國反壟斷法，將對輝達持續調查。輝達15日微跌0.04％。

道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點。

標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點。

那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點。

費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法