輝達在中國陷3重困難 反壟斷恐被罰逾500億元

黃仁勳與輝達在中國陷入三重困難。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體Wccftech 15日報導，輝達執行長黃仁勳與其公司在中國的麻煩似乎遠未結束，幾乎每隔一週就會冒出新困難，輝達在中國已陷入3重困境：監管障礙、AI晶片僵局以及日益加劇的競爭。

報導說，中國反壟斷監管機構「國家市場監督管理總局」15日表示，經初步調查，輝達違反了中國的反壟斷法。儘管該單位沒有說明是否懲罰這家美國AI晶片巨頭，但依據中國的反壟斷法，輝達可能被處以其年收入的1%至10%，這意謂輝達可能被處以17億美元罰鍰（513億台幣）。

去年12月，中國市監總局對輝達斥資70億美元收購邁絡思的交易展開調查，調查結果認為，中國2020年批准輝達收購這家網絡設備製造商的交易時，輝達承諾向中國提供該公司晶片，但輝達違反與中國之間達成的「公平、合理與無歧視」（FRAND）的收購條款。

報導說，2022年起，輝達因美國政府的禁令，無法依該條款向中國提供先進AI晶片。而基於近期地緣政治狀況，北京似乎以反壟斷法，來指責輝達技術流入中國的管制。

耐人尋味的是，中國在美中貿易代表團正在馬德里進行多項議題的談判時，改變其立場，中國此舉顯示，北京不會停止限制美國企業在中國的影響力。

輝達在中國的困境還包括，在向該市場推出AI解決方案時遭遇困難，輝達的H20 AI晶片受到中國政府的安全抨擊，北京甚至敦促本土大型科技公司轉用國產產品，因此，至少在一段時間內，輝達在中國看似不太好過。

