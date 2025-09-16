晴時多雲

財經 > 國際財經

川普喊美企廢除季報 改半年報

2025/09/16 00:15

川普要求廢除上市公司季報制度。（路透）川普要求廢除上市公司季報制度。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普15日指出，美國企業不應提供季度財報，而應改為半年期報告。此舉將根本改變美國企業的經營方式，而與歐洲及其他上市公司的業績報告更趨一致。

川普在其社群平台「真相社群」發文說，「經證券交易委員會（SEC）批准，公司不應再被強迫按季『報告』（季報！）而應以『6個月為基礎』報告，這將節省經費，讓經理人專注於他們的公司經營。你聽過這樣的說法嗎：『中國對企業經營有50至100年的眼光，然而我們按季經營我們的公司？』這不好！！」

CNBC指出，企業季報的模式曾受到質疑。股神巴菲特與摩根大通執行長戴蒙2018年聯名投書華爾街日報，主張取消季度財測，但不主張取消財報。

該文說，「根據我們的經濟，季度財測通常導致不健康的專注於短期利潤，而以長期策略、成長與永續性為代價」。

現行美國法規要求企業每一季提供財報，雖然並沒有強制提供財測。相關規範可以由美國證券交易委員會，或由國會進行修改。

雖然川普對中國發表一些評論，但中國企業的財報要求類似美國，甚至更嚴格。中國企業必須提交季度財報，以及半年期和年度財報。不過在香港上市的公司僅須提交半年期報告。

