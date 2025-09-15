晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美中就TikTok在美營運達成框架協議 川習19日通話確認

2025/09/15 22:00

川普15日在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表近日在馬德里展開談判，並就TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他19日將與中國國家主席習近平通話。（路透資料照）川普15日在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表近日在馬德里展開談判，並就TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他19日將與中國國家主席習近平通話。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，川普15日在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表近日在馬德里展開談判，並就北京字節跳動（ByteDance）旗下TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他19日將與中國國家主席習近平通話。

川普寫道：「週五我將與習主席通話，（我們之間的）關係非常密切。」

美國財長貝森特在川普發文後對媒體表示，讓TikTok繼續在美國營運的一個框架協議已經達成，川普和習近平將通話以完成這個協議，儘管協議內容尚不明朗，但他強調該框架協議將是讓TikTok轉變為由美國控制的所有權。

若TikTok的中國母公司字節跳動未能在9月17日截止日前將其美國業務出售給獲批准買家，或北京方面拒絕批准此類出售，TikTok可能會在美國停擺。關於TikTok問題，川普週日稍早對媒體指出，TikTok的未來「就看中國怎麼做了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財