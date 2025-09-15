美中就TikTok在美營運達成框架協議 川習19日通話確認

川普15日在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表近日在馬德里展開談判，並就TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他19日將與中國國家主席習近平通話。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，川普15日在自家社媒「真相社群」發文指出，在美中談判代表近日在馬德里展開談判，並就北京字節跳動（ByteDance）旗下TikTok繼續在美國營運達成一個框架協議後，他19日將與中國國家主席習近平通話。

川普寫道：「週五我將與習主席通話，（我們之間的）關係非常密切。」

美國財長貝森特在川普發文後對媒體表示，讓TikTok繼續在美國營運的一個框架協議已經達成，川普和習近平將通話以完成這個協議，儘管協議內容尚不明朗，但他強調該框架協議將是讓TikTok轉變為由美國控制的所有權。

若TikTok的中國母公司字節跳動未能在9月17日截止日前將其美國業務出售給獲批准買家，或北京方面拒絕批准此類出售，TikTok可能會在美國停擺。關於TikTok問題，川普週日稍早對媒體指出，TikTok的未來「就看中國怎麼做了」。

