全球10所最佳MBA學院揭曉 畢業後平均年薪370萬元

〔財經頻道／綜合報導〕獲得工商管理碩士學位（MBA）可以幫助畢業生獲得有競爭力的工作機會和薪水。LinkedIn剛剛發布2025年全球頂尖MBA課程排名，史丹佛大學商學院連續第二年位居第一。

根據《美國新聞與世界報導》（U.S. News and World Report），2024年MBA畢業生的平均起薪和獎金為每年12萬1324美元（約台幣370萬元）。獲得頂尖MBA課程的學位，可以讓你在公司、招募經理或未來創業的投資者眼中更加脫穎而出。

專業網路平台LinkedIn使用其網站的獨家數據來確定哪些MBA課程能夠在一系列因素方面為學生帶來最佳結果，包括就業安置、晉升率、校友網路實力、領導潛力和課程多樣性（包括性別比例）。

根據 LinkedIn報導，哈佛商學院和賓州大學華頓商學院等幾所常春藤盟校與史丹佛大學一起躋身全球十大最佳MBA課程之列。

以下是2025年全球10個最佳MBA課程，以及其畢業生獲得的最常見職位，以及每所學校網站上的學費。

1.史丹佛商學院（史丹佛大學）Stanford Graduate School of Business （Stanford University）

地點：加州史丹佛

2025-26 學費：8萬5755美元

最常見的職位：共同創辦人、產品經理、首席執行長

2.哈佛商學院（哈佛大學） Harvard Business School （Harvard University）

地點：麻州劍橋

2025-26 學費：7萬8700美元

最常見的職位：產品經理、創辦人、執行長

3. 歐洲工商管理學院（INSEAD）

地點：法國楓丹白露；新加坡；阿聯酋阿布達比

2025-26 學費：12萬1215美元

最常見的職位：產品經理、策略顧問、專案經理

4. 華頓商學院（賓州大學）Wharton School of Business （University of Pennsylvania）

地點：費城

2025-26 學費：8萬7970美元

最常見的職位：投資銀行助理、產品經理、創辦人

5.印度商學院（Indian School of Business）

地點：印度海得拉巴

2026-27 學年學費：2萬1961美元

最常見的職位：產品經理、專案經理、管理顧問

6.凱洛格管理學院（西北大學）Kellogg School of Management （Northwestern University）

地點：伊利諾州埃文斯頓

2025-26 學費：8萬6370美元

最常見的職位：產品經理、品牌經理、投資銀行助理

7.斯隆管理學院（麻省理工學院）Sloan School of Management （Massachusetts Institute of Technology）

地點：麻州劍橋

2025-26 學費：8萬9000美元

最常見的職位：產品經理、共同創辦人、執行長

8.塔克商學院（達特茅斯學院）Tuck School of Business （Dartmouth College）

地點：新罕布夏州漢諾威

2025-26 學費：8萬4250美元

最常見的職位：投資銀行助理、產品經理、產品行銷經理

9.哥倫比亞商學院（哥倫比亞大學）Columbia Business School （Columbia University）

地點：紐約

2025-26 學費：9萬1172美元

最常見的職位：投資銀行助理、產品經理、共同創辦人

10.倫敦商學院（倫敦大學）London Business School （University of London）

地點：倫敦

2025-26 學費：16萬2448美元

最常見的職位：產品經理、投資銀行助理、共同創辦人





