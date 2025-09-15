晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

洗衣機報關從2.5萬元降至2千 惠而浦控三星、中國海爾涉逃避關稅

2025/09/15 21:59

惠而浦指控國外對手涉嫌報關時低報價格，以逃避關稅。（路透）惠而浦指控國外對手涉嫌報關時低報價格，以逃避關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報15日報導，美國家電巨頭惠而浦（Whirlpool）可能掀起一場新的貿易爭端，該公司告知美國海關暨邊境保護局（CBP）等政府單位，包括三星、中國海爾等國外競爭對手正涉嫌以低報輸美產品價格的方式，逃避高額關稅。

惠而浦指出，該公司將聯邦數據與其掌握的競爭對手資訊進行交叉比對，發現許多家電的報關價值自六月份開始驟降，申報價值降低表示關稅支付額減少。

華爾街日報查核相關數據顯示，從中國進口的廚餘處理機價格從今年前5月的21美元（634元台幣）降至6月份的9美元（台幣271元），7月再度下降至不到8美元（台幣241元）。從泰國進口的瓦斯爐價格降逾一半至175美元（5200元台幣），從韓國進口的洗衣機價格則從838美元（2.5萬台幣）降至73美元（2205元台幣）。

這些家電的關稅稅率從13％至60％不等，惠而浦表示，其產品的零售價格並未出現相應下滑，該公司已整理一份涉嫌低估輸美產品價值的公司名單，向CBP等單位表達關切，但尚未正式提出申訴。

惠而浦顧問、前美國商務部前官員卡爾霍恩（Daniel Calhoun）說，「我期望本屆政府能迅速果斷的處理任何逃避關稅的行為，並發出信號警告潛在的未來舞弊者」。

惠而浦也表示，已就相關數據與競爭對手進行交涉，「這些都是規模龐大、經驗老道的公司，他們清楚如何進行進口報關」。惠而浦在美國市場出售的家電80％在美國本土生產。

報導說，美國總統川普將關稅作為其經濟政策的基石，為了支持其關稅政策，美國政府矢言嚴厲打擊貿易詐欺，8月下旬，美國司法部宣佈成立專責小組，重點打擊逃避關稅和走私行為。

報關行CargoTrans執行長菲利普斯（Nunzio De Filippis）認為，數據登載錯誤或許可以解釋相關狀況。六月新實施的鋼鐵關稅使報關程式變得更複雜，一些報關人員可能無意中重複計算了產品數量，進而造成家電進口量激增，單位價格下降的現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財