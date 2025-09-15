洗衣機報關從2.5萬元降至2千 惠而浦控三星、中國海爾涉逃避關稅

惠而浦指控國外對手涉嫌報關時低報價格，以逃避關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報15日報導，美國家電巨頭惠而浦（Whirlpool）可能掀起一場新的貿易爭端，該公司告知美國海關暨邊境保護局（CBP）等政府單位，包括三星、中國海爾等國外競爭對手正涉嫌以低報輸美產品價格的方式，逃避高額關稅。

惠而浦指出，該公司將聯邦數據與其掌握的競爭對手資訊進行交叉比對，發現許多家電的報關價值自六月份開始驟降，申報價值降低表示關稅支付額減少。

請繼續往下閱讀...

華爾街日報查核相關數據顯示，從中國進口的廚餘處理機價格從今年前5月的21美元（634元台幣）降至6月份的9美元（台幣271元），7月再度下降至不到8美元（台幣241元）。從泰國進口的瓦斯爐價格降逾一半至175美元（5200元台幣），從韓國進口的洗衣機價格則從838美元（2.5萬台幣）降至73美元（2205元台幣）。

這些家電的關稅稅率從13％至60％不等，惠而浦表示，其產品的零售價格並未出現相應下滑，該公司已整理一份涉嫌低估輸美產品價值的公司名單，向CBP等單位表達關切，但尚未正式提出申訴。

惠而浦顧問、前美國商務部前官員卡爾霍恩（Daniel Calhoun）說，「我期望本屆政府能迅速果斷的處理任何逃避關稅的行為，並發出信號警告潛在的未來舞弊者」。

惠而浦也表示，已就相關數據與競爭對手進行交涉，「這些都是規模龐大、經驗老道的公司，他們清楚如何進行進口報關」。惠而浦在美國市場出售的家電80％在美國本土生產。

報導說，美國總統川普將關稅作為其經濟政策的基石，為了支持其關稅政策，美國政府矢言嚴厲打擊貿易詐欺，8月下旬，美國司法部宣佈成立專責小組，重點打擊逃避關稅和走私行為。

報關行CargoTrans執行長菲利普斯（Nunzio De Filippis）認為，數據登載錯誤或許可以解釋相關狀況。六月新實施的鋼鐵關稅使報關程式變得更複雜，一些報關人員可能無意中重複計算了產品數量，進而造成家電進口量激增，單位價格下降的現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法