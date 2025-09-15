中國8月經濟數據一片慘綠 GDP 5％成長目標籠罩烏雲

中國8月規模以上工業增加值創今年以來最低點。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國8月零售銷售、製造業總值、投資成長全面放緩，且放緩幅度高於預期，失業率進一步升高、房地產也持續承壓，加大北京推出更多刺激措施，以防止全球第二大經濟體急速放緩的急迫性。

中國國家統計局15日公佈，8月規模以上工業增加值年增5.2％，創2024年8月以來最低水準，低於7月與預期的5.7％增幅。社會消費品零售總值年增3.4％，為2024年11月以來最低水準，從7月的3.7％增幅下滑，也低於預期的擴張3.9％。

數據也顯示，今年前8月固定資產投資成長急遽下滑至0.5％，遠低於前七月的年增1.6％與預期的1.3％增幅，除2020年疫情外，為同期最糟數據。

瑞穗證券資深中國經濟學家周敏（Serena Zhou）指出，「可能看到第3季國內生產毛額（GDP）成長顯著放緩，而第4季的高基期也顯示，第4季經濟成長可能更大幅放緩，如果沒有推出重大的刺激措施，中國政府五％的成長目標恐難達成」。

中國8月的房價、投資與銷售皆較前一月疲軟，致使經濟學家也呼籲採取更多措施，以穩定仍持續惡化的房市。

數據顯示，今年前8月房地產開發投資年減12.9％，降幅大於前7月的12％，前8月新建商品住宅銷售額下降7％，降幅超越前7月的6.2％，8月70城市的二手屋價格年減2.5％，月減0.58％，從7月的月減0.55％，幅度進一步擴大。新建商品住宅價格月減0.3％，略低於7月的月減0.31％。

房市低迷迫使資產縮水的中國家庭進一步勒緊荷包，衝擊企業信心與就業市場，8月城鎮人口失業率從6月的5％、七月的5.2％升高至5.3％，為半年來最高。

彭博經濟學家舒暢與曲天石指出，「連續兩個月的疲軟數據顯示，中國成長快速放緩是因為結構性，而非暫時性因素，最明顯的訊號來自投資暴跌，進一步突顯房市再度疲軟，政府領導的支出措施成效有限」。

中國之前也公佈，8月出口年增4.4％，為6個月來最慢增速度。野村經濟學家陸挺警告，中國抑制過度生產與極端價格戰的「反內捲」運動，以及疲軟的出口動能等因素驅動下，今年剩餘時間中國恐面臨「需求懸崖」的局面。

