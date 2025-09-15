晴時多雲

台積電 A16製程「里程碑」傳輝達將搶當首位客戶

2025/09/15 19:10

外媒報導，A16製程似乎將成為台積電的里程碑，輝達可能成為首位採用的客戶。（路透）外媒報導，A16製程似乎將成為台積電的里程碑，輝達可能成為首位採用的客戶。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳統上，輝達並非首批使用台積電製程的客戶之一，而像蘋果、聯發科和高通這樣的公司則依賴台積電最新的製程。但根據供應鏈業者表示，據稱綠色團隊（輝達）將進行重大方法轉變，因為它將率先使用A16製程（1.6奈米），該技術將帶來巨大的性能提升。

外媒wccftech報導，A16製程似乎將成為台積電的「里程碑」發布，主要得益於這家台灣巨頭將如何引入諸如環繞閘極場效電晶體 （GAAFET） 和超級電源軌 （SPR） 背面供電等技術。

供應鏈業者表示，考慮到台積電計畫在2026年底實現A16生產，輝達向A16製程的轉型可能在2027年末或2028年初。根據輝達的路線圖，我們可能會看到該技術在Rubin Ultra或 Feynman GPU上首次亮相。

對於台積電來說，這確實是個好消息，因為所有主流AI 硬體製造商都將採用該公司的高階製程，最終將為該製程的營收做出貢獻。

