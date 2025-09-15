晴時多雲

前8月僑外投資年增59.7％ 離岸風電佔大宗3.5成

2025/09/15 19:11

我國離岸風場。（示意圖，資料照）我國離岸風場。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司統計，今年前8月僑外來台投資約為84.7億美元，年增59.73%，其中以離岸風電相關案件佔大宗，佔比就將近3.5成。

經濟部投審司統計，今年前8月核准整體來台投資（含僑外來台投資、中資來台投資）件數1447件，投資金額85億7625萬6000美元。

僑外來台投資部分，今年前8月核准僑外投資件1433件，年減4.53%，核准金額84億7473萬1000美元，年增59.73%。

前8月僑外投資主要大型案件中，離岸風電相關案件就有3件，一是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司。

二是盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

三是英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司，部分金額用於轉投資於海能風場，用於購買風場股權。

英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

中資來台投資部份，核准件數14件，投資金額1億152萬5000美元，投資金額增加主因是今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司補充，香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，而臻鼎-KY公司主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，故本案仍須依中資規定許可。

