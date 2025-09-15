雷虎攜手仁寶搶攻無人載具商機 軍工展將簽訂合作備忘錄

雷虎無人艇海鯊號600S 將配備與仁寶合作之全網整合通訊模組，結合5G、4G/LTE、衛星通訊及射頻技術。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）今日宣布，與仁寶電腦（TWSE:2324）宣布建立策略合作關係，將於2025年9月18日台北航太軍工展簽署合作備忘錄（MOU），共同開發「全網整合通訊模組」，專為視距外（BVLOS）無人載具應用設計。

雷虎指出，此模組整合雙方技術，結合5G、4G/LTE、衛星通訊及射頻技術，透過AI演算法自動選擇最佳網路，實現低延遲、高安全性（加密VPN技術）及穩定連線，確保視頻、音頻、遙測和控制訊號在各種地形和長距離環境下的可靠傳輸，並提供備援以防止訊號中斷。

雷虎說，BVLOS被視為無人載具產業的重要發展方向，美國聯邦航空總署（FAA）等監管機構正逐步放寬相關法規，預計為物流、能源巡檢及公共安全等領域創造數千億美元市場機會。穩定、長距離的通訊技術是BVLOS應用的核心，高性能通訊模組成為進入市場的關鍵。

雷虎說，無人機（UAV）、無人車（UGV）、無人船（USV）及水下無人載具（AUV）的研發，對通訊系統的穩定性與安全性有嚴格要求，而仁寶電腦的通訊模組技術則提供多網整合與供應鏈可靠性，滿足全球BVLOS市場需求。

