消失職場11年！全職媽媽在41歲「逆襲」 3個月拚上資深工程師

Sripriya Balasubramaniam（中）為兒消失職場11年，41歲時決定重返職場。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少女性上班族，會在生養小孩與工作之間面臨抉擇。在印度一名現年45歲母親，在2009年時毅然放棄科技業的高薪IT工作，決定全職照顧孩子，參與孩子的成長過程，本想休息1年，卻一休就是11年。重返職場時，她已41歲，面對雲端技術全面取代傳統資料庫，她選擇從實習做起，每天苦讀補課。短短3個月，她成功逆襲成資深工程師，如今再度站穩IT舞台，用親身經歷證明努力永遠不嫌晚。

《商業內幕》報導，Sripriya Balasubramaniam於2009年30歲生下兒子，當時在甲骨文（Oracle India）印度公司工作已7年，擔任軟體工程師與專案主管。她表示，生產完回到工作崗位後，不斷擔心錯過孩子的成長里程碑，因此與丈夫決定由她全職照顧孩子，原本計畫休1年，沒想到這個職涯空窗持續了11年。她專注家庭生活，陪伴兒子學習、參加各項活動，也管理家務。

請繼續往下閱讀...

休職5年時，她就開始懷疑自己能否回到IT產業。休息一兩年仍可保持技能，但11年後，她擔心技術已逐漸生疏。2021年1月，她開始申請工作，透過女性職業回歸平台 ，參加多家公司職涯返職計畫。她更新SQL技能，並在履歷中坦承職涯空窗與熟悉的技術。最終，她發現一個6個月的實習機會，並在2021年5月順利錄取，這是她申請的第5份工作。

41歲重新起步，產業已全面轉向雲端技術，與她離開時的傳統資料庫有很大差異。但儘管需兼顧家務，她每天仍花額外時間學習，才能跟上產業步伐。實習期間，她的專案表現出色，公司在3個月內轉正聘用她為全職資深工程師。2022年，她轉往另一家IT服務公司，目前以遠端方式工作，享受編程與與人互動的樂趣。

Sripriya強調，雖然當初如果沒選擇休職，她的職位可能更高，但她不後悔當初的選擇。陪伴兒子的時間與努力重返職場的經歷，不僅讓她職涯有所收穫，也讓兒子看到努力與堅持的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法