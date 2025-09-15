晴時多雲

南亞科火力全開！外資出手爆買3.69萬張 9天飆近40％

2025/09/15 16:23

南亞科火力全開！外資出手爆買3.69萬張，9天飆近40%。（資料照）南亞科火力全開！外資出手爆買3.69萬張，9天飆近40%。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（15日）在三大法人賣超42.06億元下，指數跌逾百點，失守25400點，不過，外資續站在買方，買超25.46億元，而熱錢主要撒向電子與金融股，其中又以南亞科最狂，一出手就爆買3.69萬張，受此激勵，今股價直接漲停鎖死，來到63.1元，成交量更爆出25.46萬張大量，由於法人接連買進，華邦電股價已連漲9天，股價更從45.65元，一路漲至63.1元，漲幅高達38.22%。

外資週一買超前10大個股，依序為南亞科（2408）3萬6962張、台新新光金（2887）2萬9489張、中信金（2891）2萬142張、台玻（1802）1萬138張、國泰金（2882）8863張、京元電子（2449）6208張、富邦金（2881）6191張、鴻海（2317）5727張、玉山金（2884）5076張、宏達電（2498）4711張。

