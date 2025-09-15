晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

只有「保2」！國泰金控下修明年GDP成長至2.0％

2025/09/15 15:28

國泰金控下修明年GDP成長至2.0%。（記者王孟倫攝）國泰金控下修明年GDP成長至2.0%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」。受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢支持，今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金控上調2025 年台灣經濟成長率預測至4.5%（原2.8%），研判有80%的機率在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%）。不過，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2.0%，經濟成長率只能「保2」。

國泰金評估，由於關稅影響小於原先預期，今年第三季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第四季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」、出現機率將在65%以上。

展望今年第四季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

其中，國泰金控上修2025年經濟成長率預測值至4.5%，首次預估2026年經濟成長率為2.0%：對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上 AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，研判有80%的機率落在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%）。

然而，隨著對等關稅豁免結束，可能衝擊台灣多數產業，進而影響企業營運與就業市場。考量潛在負面影響及基期偏高，首次預估2026年經濟成長率為2%。

此外，國泰金認為，影響2025年、2026年台灣經濟成長的主要因素有五點，包括一、美國高關稅影響逐步顯現，恐壓抑全球需求;二、Fed政策態度轉鴿，降息幅度及速度，將影響美國景氣與通膨波動;三、中國政策刺激、消費信心及房市動向，能否支撐景氣仍待觀察。四、台灣央行限貸令或衝擊房市貸利率走升或壓抑國内需求。五、AI與機器人應用，能否持續帶動科技投資及產業升級轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財