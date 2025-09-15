晴時多雲

美民主黨致函川普政府 籲施壓中國遏制產能過剩

2025/09/15 14:45

美國民主黨致函政府官員，要求川普政府向中國施壓，遏制結構性生產過剩問題。（法新社資料照）美國民主黨致函政府官員，要求川普政府向中國施壓，遏制結構性生產過剩問題。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在西班牙與中國進行會談，雙方試圖推動貿易協議進一步發展之際，美國民主黨致函政府官員，要求川普政府向中國施壓，遏制結構性生產過剩問題，從本質上改革北京的經濟模式。

《路透》報導，根據眾議院中國事務委員會民主黨成員週五（12日）發給貝森特和其他官員的信，他們表示，任何雙邊貿易協定都應該包括針對北京方面「減少工業產能過剩」的約束性要求。

中國製造產品的產量遠超過國內需求，導致中國國內市場出現價格戰，大量產品輸出海外市場。儘管中國官員一再否認美國關於產能過剩的指控，但北京在某些領域已經發起了一場應對通貨緊縮和價格戰的行動。

這封來自眾議院中國問題特別委員會成員的信重申了拜登政府，尤其是前財政部長葉倫（Janet Yellen）的論點，可能很難對川普領導的共和黨政府產生影響，不過這封信仍凸顯了華府對中國的深度擔憂。

信中寫道，中華人民共和國在歷史上破壞性地利用結構性生產過剩來推動經濟成長，這毋庸置疑地損害了美國工業、就業和國際市場的穩定。

全球兩大經濟體一直在努力將先前延長90天的關稅休戰協議，轉化為長久的貿易協議，一併解決從吩坦尼到美國貿易逆差和TikTok所有權等一系列問題。

信中表示，談判應該要解決產能過剩問題，並以中國的鋼鐵、太陽能板產業為例，指出這兩個產業在供應大規模擴張之後，引發了出口浪潮，進而削弱了美國和其他地區的就業和工業。

信中提到，政府也應該利用這些出口對盟友和合作夥伴帶來的焦慮，與他們合作制定應對中國產能過剩的國際措施。文中補充，這需要對關稅採取「更加平衡」的態度。

