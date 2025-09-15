台積電也上榜！外媒點名「3檔AI股」年底前將再飆一波

《The Motley Fool》的分析師們點名3檔AI相關股票在2025年下半年仍具備強勁動能，台積電入列。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕自2022年底以來，股市經歷一波翻騰。當時，ChatGPT橫空出世，掀起AI浪潮，不僅推升無數科技與AI概念股大漲，也創造了驚人的投資回報。如今，部分公司要繼續支撐高漲的股價或許不易，但仍有少數企業兼具成長與估值優勢，有望在未來幾個月繼續表現亮眼。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師點名，3檔AI相關股票在2025年下半年仍具備強勁動能，值得投資人留意，分別是台積電、Alphabet以及AppLovin。

1.所有AI晶片之路，最後都通往這檔炙手可熱的股票，就是台積電（TSMC）。分析師Justin Pope表示，AI版圖未來勢必不斷演變，但要說誰將持續坐收最大紅利，全球半導體龍頭台積電幾乎無可取代。輝達（NVIDIA）與其他晶片公司設計了用於AI資料中心與各式科技應用的晶片，但絕大多數仍需委託晶圓代工廠生產。台積電在代工市場市佔高達67%，是絕對霸主。

隨著數十億美元持續湧入資料中心與AI晶片需求暴增，台積電的營收與獲利屢創佳績。業界專家甚至預測，未來五年將有數兆美元資金投向資料中心基礎建設。分析師預估，台積電未來3至5年平均獲利年增率將達21%，但其本益比僅約25倍（以今年預估獲利計算）。自2025年初以來，股價已上漲31%，仍有進一步上行空間。

2.Alphabet（Google母公司）：分析師Will Healy指出，多年來，Alphabet一直被市場低估，但現在投資人似乎正改觀。美國法院近期裁定，Alphabet無須因反壟斷而出售Chrome瀏覽器。Chrome在數位廣告策略中扮演關鍵角色。雖然Google Cloud正逐漸分散對廣告的依賴，但截至2025年上半年，廣告仍占Alphabet營收74%。這項判決被視為重大利多，股價應聲上揚，推升Alphabet本益比至25倍。不過，這仍是「七巨頭」（Magnificent Seven）中最便宜的一檔。

Alphabet坐擁950億美元流動資產，過去12個月再創造670億美元自由現金流，足以支應2025年750億美元資本支出，強化AI能力；同時還能推動700億美元庫藏股回購，以及新啟動的股息政策。換言之，這不僅是一家穩健且持續投資未來的企業，還因反壟斷訴訟獲得利多催化，股價看漲趨勢有望延續。

3.AppLovin，其AI驅動廣告平台，正創造驚人成果。分析師Jake Lerch指出，不同於輝達、博通這些硬體巨頭，或Meta、Alphabet、亞馬遜那樣投入數百億美元研發AI，AppLovin走出另一條路，專注於用AI優化數位廣告。

這家公司的核心是2023年推出的AI引擎Axon 2，能幫助行銷商找到最精準的用戶，進而大幅提升廣告投資報酬率。成果很快反映在財報上。2025年第2季，AppLovin營收達到12.6億美元，較去年同期大增77%；淨利突破8億美元，年增幅更高達164%。營業利潤率攀升至76.5%，創下歷史新高，公司同時也繳出7.68億美元自由現金流的佳績，並斥資3.4億美元回購股票。這股強勁表現也推動股價一路上揚。今年以來已上漲75%，自2022年至今更飆漲2000%，年複合成長率達173%。

不過，高速成長也意味著估值壓力。AppLovin目前的市銷率（P/S）高達37倍，遠高於其歷史平均11倍。但對於尋找AI領域超高速成長標的的投資人來說，AppLovin依舊是值得關注的公司。

