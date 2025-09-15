晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電也上榜！外媒點名「3檔AI股」年底前將再飆一波

2025/09/15 13:37

《The Motley Fool》的分析師們點名3檔AI相關股票在2025年下半年仍具備強勁動能，台積電入列。（資料照，彭博）《The Motley Fool》的分析師們點名3檔AI相關股票在2025年下半年仍具備強勁動能，台積電入列。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自2022年底以來，股市經歷一波翻騰。當時，ChatGPT橫空出世，掀起AI浪潮，不僅推升無數科技與AI概念股大漲，也創造了驚人的投資回報。如今，部分公司要繼續支撐高漲的股價或許不易，但仍有少數企業兼具成長與估值優勢，有望在未來幾個月繼續表現亮眼。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師點名，3檔AI相關股票在2025年下半年仍具備強勁動能，值得投資人留意，分別是台積電、Alphabet以及AppLovin。

1.所有AI晶片之路，最後都通往這檔炙手可熱的股票，就是台積電（TSMC）。分析師Justin Pope表示，AI版圖未來勢必不斷演變，但要說誰將持續坐收最大紅利，全球半導體龍頭台積電幾乎無可取代。輝達（NVIDIA）與其他晶片公司設計了用於AI資料中心與各式科技應用的晶片，但絕大多數仍需委託晶圓代工廠生產。台積電在代工市場市佔高達67%，是絕對霸主。

隨著數十億美元持續湧入資料中心與AI晶片需求暴增，台積電的營收與獲利屢創佳績。業界專家甚至預測，未來五年將有數兆美元資金投向資料中心基礎建設。分析師預估，台積電未來3至5年平均獲利年增率將達21%，但其本益比僅約25倍（以今年預估獲利計算）。自2025年初以來，股價已上漲31%，仍有進一步上行空間。

2.Alphabet（Google母公司）：分析師Will Healy指出，多年來，Alphabet一直被市場低估，但現在投資人似乎正改觀。美國法院近期裁定，Alphabet無須因反壟斷而出售Chrome瀏覽器。Chrome在數位廣告策略中扮演關鍵角色。雖然Google Cloud正逐漸分散對廣告的依賴，但截至2025年上半年，廣告仍占Alphabet營收74%。這項判決被視為重大利多，股價應聲上揚，推升Alphabet本益比至25倍。不過，這仍是「七巨頭」（Magnificent Seven）中最便宜的一檔。

Alphabet坐擁950億美元流動資產，過去12個月再創造670億美元自由現金流，足以支應2025年750億美元資本支出，強化AI能力；同時還能推動700億美元庫藏股回購，以及新啟動的股息政策。換言之，這不僅是一家穩健且持續投資未來的企業，還因反壟斷訴訟獲得利多催化，股價看漲趨勢有望延續。

3.AppLovin，其AI驅動廣告平台，正創造驚人成果。分析師Jake Lerch指出，不同於輝達、博通這些硬體巨頭，或Meta、Alphabet、亞馬遜那樣投入數百億美元研發AI，AppLovin走出另一條路，專注於用AI優化數位廣告。

這家公司的核心是2023年推出的AI引擎Axon 2，能幫助行銷商找到最精準的用戶，進而大幅提升廣告投資報酬率。成果很快反映在財報上。2025年第2季，AppLovin營收達到12.6億美元，較去年同期大增77%；淨利突破8億美元，年增幅更高達164%。營業利潤率攀升至76.5%，創下歷史新高，公司同時也繳出7.68億美元自由現金流的佳績，並斥資3.4億美元回購股票。這股強勁表現也推動股價一路上揚。今年以來已上漲75%，自2022年至今更飆漲2000%，年複合成長率達173%。

不過，高速成長也意味著估值壓力。AppLovin目前的市銷率（P/S）高達37倍，遠高於其歷史平均11倍。但對於尋找AI領域超高速成長標的的投資人來說，AppLovin依舊是值得關注的公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財