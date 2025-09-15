晴時多雲

AI熱潮與台積電助攻 韓媒：台灣股市值為南韓的1.5倍

2025/09/15 12:44

南韓《朝鮮日報》報導，台灣受惠於人工智慧（AI）熱潮，不僅經濟加速成長，連股市也水漲船高，在晶圓代工龍頭台積電的帶領下，台股市值一飛衝天，如今已是南韓股市的1.5倍。（法新社檔案照）南韓《朝鮮日報》報導，台灣受惠於人工智慧（AI）熱潮，不僅經濟加速成長，連股市也水漲船高，在晶圓代工龍頭台積電的帶領下，台股市值一飛衝天，如今已是南韓股市的1.5倍。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，台灣受惠於人工智慧（AI）熱潮，不僅經濟加速成長，預計今年人均GDP（人均國內生產總值）將超越南韓，台股在晶圓代工龍頭台積電的帶領下，市值也一飛衝天，如今已是南韓股市市值的1.5倍。

　報導說，21世紀初，台灣證券交易所市值最高的上市公司是鴻海，該公司是蘋果最大的代工廠商，鴻海象徵著「世界工廠」，代表了當時台灣的產業格局，但後來台積電超越鴻海，成為台灣證券交易所市值最高的公司。相較之下，三星電子自2000年躍居南韓股市市值榜首以來，已連續20多年穩居市值榜首。

　近期，隨著AI半導體需求的爆發式成長，台積電與三星電子之間的市值差距進一步拉大。2020年，兩家公司的市值差距並不大，但如今幾乎壟斷全球AI半導體代工的台積電市值約為新台幣32.68兆元（約1500兆韓元），是三星電子（446兆韓元，新台幣9.723兆元）的3.4倍。即使將受AI熱潮推動股價屢創新高的SK海力​​士（239兆韓元 ，新台幣5.21兆元）的市值加上三星電子的市值，也仍不到台積電的一半。

　過去5年，台積電股價飆漲逾180%，帶動台灣加權指數同期上漲98%。相較之下，三星電子股價同期僅上漲27%，南韓綜合股價指數也僅上漲40%。結果，去年台灣股市市值正式超越南韓股市。

　今年南韓和台灣股市的總市值差距進一步擴大。根據全球股市市值統計公司CompaniesMarketCap的數據，台灣證券交易所的市值為2.379兆美元（新台幣72.07兆元），是韓國股市（1.564兆美元，新台幣47.38兆元）的1.5倍。今年7月，台灣政府公布「10大AI基礎設施計劃」，預計到2040年在AI基礎設施上投資超過新台幣1.5兆元，擘劃了將台灣打造為「智慧科技島」的藍圖，這些措施吸引了全球投資人的注意。

　根據南韓政府14日公布的預測，今年南韓人均GDP預計為37,430美元（新台幣113.4萬元），低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP 38,066美元（新台幣115.3萬元）。

