焦點股》能率亞洲：人形機器人題材燒 大漲12％

〔記者方韋傑／台北報導〕興櫃創投企業能率亞洲（7777）以數位轉型為投資核心，專注在機器人、AI、高階醫療、新能源車等產業，受惠於集團投資人形機器人題材發酵，帶動今日股價暴漲，高點觸及30元關卡，與上週五收盤價23.9元相比，一度勁揚25.52%，截至上午11時36分暫報26.8元，漲幅12.13%，成交量6754張。

能率亞洲指出，2025年被視為人形機器人元年，世界各大企業爭相鎖定人形機器人，公司因應AI世代的來臨，2025年陸續投資美國人形機器人Agility Robotics機器人等相關公司，希望將美國機器人產業技術帶來台灣，引領台灣機器人新創產業發展，也將於9月中下旬邀請美國人形機器人專家訪台，期待為國內新創更多想法。

除此之外，能率亞洲所投資的多家公司，如皇家可口（7791）也已通過股票上市審查，預計最快10月將由興櫃轉上市；而日本IP動漫相關的智寶國際也規劃於9月底前申請興櫃登錄。此外，目前尚有多檔製造產業等投資部位預計在第三季及第四季規劃進入資本市場。

