晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》能率亞洲：人形機器人題材燒 大漲12％

2025/09/15 11:57

能率亞洲指出，2025年被視為人形機器人元年，世界各大企業爭相鎖定人形機器人。（能率亞洲提供）能率亞洲指出，2025年被視為人形機器人元年，世界各大企業爭相鎖定人形機器人。（能率亞洲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕興櫃創投企業能率亞洲（7777）以數位轉型為投資核心，專注在機器人、AI、高階醫療、新能源車等產業，受惠於集團投資人形機器人題材發酵，帶動今日股價暴漲，高點觸及30元關卡，與上週五收盤價23.9元相比，一度勁揚25.52%，截至上午11時36分暫報26.8元，漲幅12.13%，成交量6754張。

能率亞洲指出，2025年被視為人形機器人元年，世界各大企業爭相鎖定人形機器人，公司因應AI世代的來臨，2025年陸續投資美國人形機器人Agility Robotics機器人等相關公司，希望將美國機器人產業技術帶來台灣，引領台灣機器人新創產業發展，也將於9月中下旬邀請美國人形機器人專家訪台，期待為國內新創更多想法。

除此之外，能率亞洲所投資的多家公司，如皇家可口（7791）也已通過股票上市審查，預計最快10月將由興櫃轉上市；而日本IP動漫相關的智寶國際也規劃於9月底前申請興櫃登錄。此外，目前尚有多檔製造產業等投資部位預計在第三季及第四季規劃進入資本市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財