退休最適合移居的10大國家出爐 歐洲這國是首選

2025/09/15 13:35

全球公民解決方案發佈《2025年全球退休報告》，葡萄牙被選為最適合退休的國家。（法新社資料照）全球公民解決方案發佈《2025年全球退休報告》，葡萄牙被選為最適合退休的國家。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕愈來愈多人選擇在國外退休，尋求不同的生活方式和更低的生活成本，全球公民解決方案（Global Citizen Solutions，GCS）近日發佈了報告，選出最適合退休的國家，由歐洲的葡萄牙奪下榜首。

全球公民解決方案發佈的《2025年全球退休報告》，針對全球44個國家的被動收入和退休簽證計劃進行排名。報告評估了20項指標，分為6個指數，分別是流程、公民、流動性、經濟狀況、稅收、生活品質以及安全，滿分為100分。

報告顯示，最適合退休的國家1到10名依序為葡萄牙、模里西斯、西班牙、烏拉圭、奧地利、義大利、斯洛維尼亞、馬爾他、拉脫維亞和智利。

報告發現，前10名的國家當中有許多位於歐洲和美洲，GCS全球資訊部門主管馬德里薩爾托雷托（Laura Madrid Sartoretto）表示，美洲在發放數位游牧退休簽證方面居領先地位，其次是歐洲。這些地方的生活品質很高，高於平均，這並非巧合，因為人們決定移居海外的動機之一就是尋找一個生活品質更好的地方。

馬德里薩爾托雷托補充了退休人員在計劃移居國外時會考慮的一些其他因素，他指出，人們在國外渡過退休生活時會選擇政治穩定、安全的地方，選擇歐洲的另一個重要因素則是醫療保健，多數歐洲國家都擁有完善的公共醫療體系和價格實惠的私人醫療服務。

葡萄牙以92.61分，被評為最適合海外退休的國家，這個歐盟國家為非歐盟公民提供D7簽證，允許那些擁有穩定被動收入，例如退休金或是租金收入的退休人士在當地生活。

馬德里薩爾托雷托表示，葡萄牙的退休簽證計劃在過去10年內一直是一項「旗艦計劃」。葡萄牙開始投資於吸引投資人、退休人士和數位游牧人士，該國如今的生活品質非常高。世界和平指數（World Peace Index）顯示，葡萄牙是歐洲最安全的國家，同時也是歐洲最受歡迎的退休國家之一。

要申請退休簽證，最低收入要求為870歐元（約新台幣3.1萬元），在獲得居留許可後，並在葡萄牙居住至少5年，就有資格申請永久居留權或是公民身份。葡萄牙政府實施全球稅收制度，這代表在海外的收入也需要納稅。

排名第2名的國家為非洲的島國模里西斯，這是榜上唯一的非洲國家。馬德里薩爾托雷托表示，模里西斯的申請流程非常可靠，快速且透明，並且是稅收方案最佳的國家之一，在這份排名當中，模里西斯也是生活品質標準最高的國家之一。

模里西斯為50歲以上的退休非公民提供10年居留權，申請人的月收入必須達到2000美元（約新台幣6萬元）或是年收入達2萬4000美元（約新台幣72.8萬元），10年簽證期滿後可再續簽10年。模里西斯採取的是屬地稅制，這代表不會對外國收入徵收任何稅款，也不徵收財富稅或遺產稅。

