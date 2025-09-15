晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

年收168萬55歲顧家男！準備享受晚年2人世界 被妻子「4個字」嚇傻夢碎

2025/09/15 16:05

年收168萬55歲顧家男！準備享受2人世界，卻被妻子「我要離婚」嚇傻夢碎。（示意圖，彭博資料照）年收168萬55歲顧家男！準備享受2人世界，卻被妻子「我要離婚」嚇傻夢碎。（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名年收800萬日圓（約新台幣168萬）的55歲公務員洋次Yoji（化名），隨著兒子獨自生活，正準備與妻子由美子Yumiko（化名，53歲）享受夫妻2人世界時，然妻子卻無預警告知「我要離婚」，聽到這句話，洋次感覺自己像是被人用鐵鎚砸了頭一樣，然而，一切都已經太晚了，無論他如何抗拒，妻子心意已決，無挽回餘地。

日媒報導， 上個月洋次兒子由紀（化名）開始工作，並離家獨自生活，雖然洋次感到很孤獨，但同時，養育孩子的日子結束了，為此感到很欣慰，正當我心想「從現在開始，讓我們好好享受夫妻時光」時，在1個星期天下午，妻子卻宣布「我們要離婚」。

「啊？別再說稀奇古怪的玩笑了，這不吉利。」洋次笑著說道，但由美子的表情卻十分嚴肅。他察覺到這一點，一時語塞，問道：“你什麼意思？怎麼突然就這麼突然？”

“什麼意思？就是這個意思，我要離婚。”

洋次不懂妻子為什麼要離婚，因為他自認是個「家庭至上」的人，結婚25年來，他始終把家庭放在第1位。

然而心意已決的由美子則平靜的解釋離婚理由，「我知道你為了我們家已經付出了一切。但是，我對你對我們家的愛已經厭倦了」。

洋次是市政廳的地方政府公務員，他沒有長期的朋友，朋友圈也很小，而由美子則是個善於交際的人，有很多學生時代的朋友，在工作上也有廣泛的朋友圈。

孩子還小的時候，由美子總是把兒子放在第一位，盡量減少與朋友和同事的社交，只花時間陪伴家人。然而，隨著時間的推移，她開始對丈夫「對家人的超乎尋常的愛」感到窒息。

例如，他們結婚後就常常一起出去旅行，洋次拿到獎金後就會安排旅行，通常的行程是夏天去海灘，冬天去滑雪。目的地總是洋次自己決定，很少考慮由美子或由紀的意見。

而每月1次的「外出用餐日」也是由洋次決定的，不會考慮由美子或由紀的日程安排，而且不允許遲到。

此外，他還以「為了家庭」為藉口做出自私的行為，未經允許就將由美子最喜歡的園藝空間改造成燒烤空間。

由美子對於洋次的傲慢態度越來越不滿，說到底，他只是在做自己想做的事，並對洋次的行為感到厭倦。

但由美子決定離婚最終導火線則是兒子的這句話，「我一直受夠了爸爸對我的強迫。終於可以離開那個家了，我感到無比輕鬆。媽媽，我覺得你完全可以按照自己想要的方式生活，不必再忍受這一切了。」

由美子對洋次說：「你說是為了家人，但到頭來只是把自己的理想強加給我們而已。我受夠了。從現在開始，我要過我自己的生活。」

聽到這句話，洋次感覺自己像是被人用鐵鎚砸了頭一樣。然而，一切都已經太晚了，無論他如何抗拒，由美子的心情都無法改變。

不過，專家提醒，離婚的原因有很多，最常見的離婚原因是「性格不合」，然而，在決定離婚之前，請務必先了解自己的財務狀況。雖然就業人數較過去有所增加，但許多50歲以上的女性在結婚或生子後辭去了全職工作，因此目前的情況是，許多女性的經濟基礎比較薄弱，為了避免因情緒反應而後悔自己的決定，最好在進行徹底的財務模擬之後再做決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財