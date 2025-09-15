年收168萬55歲顧家男！準備享受晚年2人世界 被妻子「4個字」嚇傻夢碎

年收168萬55歲顧家男！準備享受2人世界，卻被妻子「我要離婚」嚇傻夢碎。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名年收800萬日圓（約新台幣168萬）的55歲公務員洋次Yoji（化名），隨著兒子獨自生活，正準備與妻子由美子Yumiko（化名，53歲）享受夫妻2人世界時，然妻子卻無預警告知「我要離婚」，聽到這句話，洋次感覺自己像是被人用鐵鎚砸了頭一樣，然而，一切都已經太晚了，無論他如何抗拒，妻子心意已決，無挽回餘地。

日媒報導， 上個月洋次兒子由紀（化名）開始工作，並離家獨自生活，雖然洋次感到很孤獨，但同時，養育孩子的日子結束了，為此感到很欣慰，正當我心想「從現在開始，讓我們好好享受夫妻時光」時，在1個星期天下午，妻子卻宣布「我們要離婚」。

「啊？別再說稀奇古怪的玩笑了，這不吉利。」洋次笑著說道，但由美子的表情卻十分嚴肅。他察覺到這一點，一時語塞，問道：“你什麼意思？怎麼突然就這麼突然？”

“什麼意思？就是這個意思，我要離婚。”

洋次不懂妻子為什麼要離婚，因為他自認是個「家庭至上」的人，結婚25年來，他始終把家庭放在第1位。

然而心意已決的由美子則平靜的解釋離婚理由，「我知道你為了我們家已經付出了一切。但是，我對你對我們家的愛已經厭倦了」。

洋次是市政廳的地方政府公務員，他沒有長期的朋友，朋友圈也很小，而由美子則是個善於交際的人，有很多學生時代的朋友，在工作上也有廣泛的朋友圈。

孩子還小的時候，由美子總是把兒子放在第一位，盡量減少與朋友和同事的社交，只花時間陪伴家人。然而，隨著時間的推移，她開始對丈夫「對家人的超乎尋常的愛」感到窒息。

例如，他們結婚後就常常一起出去旅行，洋次拿到獎金後就會安排旅行，通常的行程是夏天去海灘，冬天去滑雪。目的地總是洋次自己決定，很少考慮由美子或由紀的意見。

而每月1次的「外出用餐日」也是由洋次決定的，不會考慮由美子或由紀的日程安排，而且不允許遲到。

此外，他還以「為了家庭」為藉口做出自私的行為，未經允許就將由美子最喜歡的園藝空間改造成燒烤空間。

由美子對於洋次的傲慢態度越來越不滿，說到底，他只是在做自己想做的事，並對洋次的行為感到厭倦。

但由美子決定離婚最終導火線則是兒子的這句話，「我一直受夠了爸爸對我的強迫。終於可以離開那個家了，我感到無比輕鬆。媽媽，我覺得你完全可以按照自己想要的方式生活，不必再忍受這一切了。」

由美子對洋次說：「你說是為了家人，但到頭來只是把自己的理想強加給我們而已。我受夠了。從現在開始，我要過我自己的生活。」

聽到這句話，洋次感覺自己像是被人用鐵鎚砸了頭一樣。然而，一切都已經太晚了，無論他如何抗拒，由美子的心情都無法改變。

不過，專家提醒，離婚的原因有很多，最常見的離婚原因是「性格不合」，然而，在決定離婚之前，請務必先了解自己的財務狀況。雖然就業人數較過去有所增加，但許多50歲以上的女性在結婚或生子後辭去了全職工作，因此目前的情況是，許多女性的經濟基礎比較薄弱，為了避免因情緒反應而後悔自己的決定，最好在進行徹底的財務模擬之後再做決定。

