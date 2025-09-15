晴時多雲

2025年亞洲人最想去旅遊城市是東京！不愛日本前3國名單曝光

2025/09/15 14:06

2025年亞洲人最想去旅遊城市是東京。（歐新社資料照）2025年亞洲人最想去旅遊城市是東京。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Booking.com 搜尋數據顯示，日本是2025年亞洲人最想去旅遊的國家，而東京位列榜首，雖然日本廣受國際遊客與當地人喜愛，但越南、印度和馬來西亞3個國家遊客則對日本興趣缺缺，更愛在自己國家旅遊，尤其是越南與馬來西亞，前10大搜尋全在本國。

CNBC報導，Booking.com 今年上半年搜尋數據顯示，峇里島、曼谷、馬爾地夫這些目的地，通常位列全球旅客的「願望清單」之首，但亞太地區的旅客則偏愛其他地區。

數據顯示亞太地區的旅遊興趣因國家而異，然而，日本則以70%奪下亞洲人最想去旅遊的國家，而東京則位居該地區搜尋榜首，至於大阪也出現在台灣、中國、香港、新加坡和韓國遊客的前10名榜單中。

不僅國際遊客喜愛到日本旅遊，日本遊客也青睞自己的國家，在他們搜尋前10大城市中，只有韓國首爾（排名第5）是非日本城市。

雖然日本廣受遊客喜愛，但也有些亞洲國家對日本興趣缺缺，根據 Booking.com 的數據，越南、印度和馬來西亞遊客對日本以及整個國際旅遊目的地的興趣較低，而更喜歡自己國家的旅遊目的地。

數據顯示，越南遊客搜尋最多的10大旅遊勝地均位於越南境內，其中沿海城市峴港的國內搜尋量較去年同期成長 94%。

同樣，馬來西亞人搜尋最多的10個地方也都在本國，其中吉隆坡、馬六甲和檳城喬治城名列前茅。

然而，印度人搜尋最多的地點是杜拜​​，根據印度公共服務廣播公司DD News報道，2025年上半年，近1000萬遊客抵達杜拜，其中超過十分之一來自印度。

