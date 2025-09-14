晴時多雲

兒子爽拿財產全敗光 70歲阿伯悔恨怨「留給我的只有悲傷」

2025/09/14 22:09

越南長者賣房分錢給兒子，最終全被敗光，悔恨不已。示意圖，照片與本新聞無關。（美聯社）越南長者賣房分錢給兒子，最終全被敗光，悔恨不已。示意圖，照片與本新聞無關。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1名70歲越南阿伯省吃儉用，打拼買下2間房子，因3個兒子吵著要提前繼承財產，只好將其中一棟房子賣了，每個兒子分20億越南盾（約台幣240萬）。他回憶，兒子拿到錢時「眼睛都亮了」。未料，大兒子揮霍無度很快花光，二兒子投資失敗，三兒子買土地遭逢房市崩盤。阿伯後悔苦勸，「生前贈與要三思，否則一輩子的積蓄可能化為烏有，留給像我這樣的年邁父母只有悲傷」。

今年70歲的Bang Lang 投書《越南快訊》闡述生前贈與可能毀了自己的老年生活。他說，自己和妻子白手起家，辛苦打拼一輩子。除了一棟小房子自住外，還存了錢，在西貢買下另一棟房子。這是夫妻倆一生辛勤工作的成果，「我一直計劃著把那棟房子留給3個兒子，作為紀念」。

但是，大約5年前，3個兒子要求提前繼承，用於創業、買房，希望趕快安定下來。他說，兒子們的要求讓自己壓力很大，親戚朋友也來幫忙勸說，稱「如果你的孩子需要，就早點分財產吧。你年紀大了，只要記得留點錢養老就好了」。

經過深思熟慮，Bang Lang 同意賣房，拿到64億越南盾（約台幣768萬），給了每個兒子20億越南盾，留下4億越南盾（約台幣48萬）用於自己和妻子的醫療照護。他回憶「當我把錢遞給他們時，他們的眼睛都亮了。那一刻，我感到自豪，畢生的心血終於能幫助到孩子們了」。

但好景不長，大兒子喜歡享樂、揮霍無度，幾年之內，他的錢就花光了。二兒子在朋友的建議下投資一家企業，還發下豪語：「爸爸，別擔心，我會把這筆錢翻倍甚至翻3倍」。但事情並沒有照計畫進行。他的合夥人退出了，二兒子承擔全部損失，最終也一無所有。

小兒子比較謹慎，買了土地，希望能升值。但市場崩盤了，賣不出去，還借了更多錢來還款，現在失去本金，巨額債務讓他一直壓力重重。

Bang Lang 悲嘆，短短5年，3個兒子原本各自擁有20億越南盾，最終全敗光光。他說，「看著這一切，我感到無比悲痛，傾盡一生累積的財富，本該幫助他們，卻變成一場悲劇」。他怪自己不該貿然聽從外人的建議，也不該屈服於孩子們的不耐煩。

他強調，提前分財產不一定是錯的，對一些家庭來說，如果孩子們有清晰的規劃，並且能夠負責任理財，一定有所幫助，「但對我來說，這是一個錯誤。我把我畢生的財富給了那些還沒準備好的孩子」。

他無奈地說，「如今自己年邁，只剩下悔恨，希望其他父母分財產給小孩之前要三思，否則，一輩子的積蓄可能化為烏有，留給像我這樣的年邁父母只有悲傷」。

