「金」厲害！黃金今年已瘋漲近4成 下週命運全看「它」？

2025/09/14 20:08

金價今年持續走揚，投資人樂翻。（彭博）金價今年持續走揚，投資人樂翻。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金作為避險之王，再次以強勢姿態閃耀市場。9月10日現貨黃金曾刷新歷史高點，觸及每盎司3674.36美元，12日收每盎司3648.55美元。外媒指出，過去7週，金價有6週週線收紅，今年以來已大漲39%。接下來市場將迎來「超級週」，週一（15日）紐約製造業調查率先登場，揭示區域經濟脈動，最受矚目的就是Fed貨幣政策，利率決議將成為短期內的關鍵催化劑，決定金價能否再創高。

《Investing》14日報導，從地緣政治動盪到Fed即將到來的利率決定，一切都指向黃金的黃金時代。華爾街的專業投資者們依舊信心滿滿，視之為「必漲之選」，普通散戶則在近期暴漲後稍顯謹慎，等待Fed表態。

報導說，華爾街的樂觀，源於對宏觀趨勢的看法，包括全球混亂依舊、央行持續囤金，而Fed的雙重使命（控制通膨與支持就業）正逼迫其轉向鴿派。散戶的謹慎則受到短期噪音干擾，例如超買信號隱現，獲利了結的誘惑漸強。

RJO Futures高級商品經紀人Daniel Pavilonis說，消費者信心、密西根指數和勞動力市場都在講述通膨零星、就業走弱的故事，Fed的雙重使命迫使其降息，從央行到街頭民眾，都視黃金為終極避險。他大膽預測：「我看漲所有大宗商品，黃金年底觸及4000美元，正如70年代的通膨盛宴。」

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich則提醒，美歐經濟戰或推動央行加速去美元化購金，但短期已超買，Fed本週若如預期降息，或觸發「買傳聞賣事實」的現象。

報導總結，現階段黃金的命運繫於Fed一念之間，若降息1碼（0.25個百分點）伴隨就業優先信號，黃金漲勢或持續；若意外強硬，恐有回調隱憂。但從當前共識看，市場更傾向於「逢低布局」，視未來一週為蓄勢待發，而非金價轉折點。

