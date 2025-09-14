晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「最受歡迎國家」榜首 國際旅客今年可望破4千萬人

2025/09/14 17:15

今年前7個月，日本接待外國遊客人數達到創紀錄的2150萬人次。（路透）今年前7個月，日本接待外國遊客人數達到創紀錄的2150萬人次。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本去年被《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評為「全球最受歡迎的國家」（world's most favorite country），2025年上半年，日本的遊客人數增長率達21%，為全球最高。今年入境人數可望達到4千萬人次。

此外，根據聯合國旅遊組織發布的最新一期世界旅遊晴雨表，越南與日本遊客成長率並列第一，緊隨其後的是摩洛哥（19%）、韓國（15%）以及馬來西亞和印尼（9%）。

今年上半年，日本接待外國遊客人數達到創紀錄的2150萬人次。

日圓貶值、旅行限制放寬以及積極的旅遊活動推動赴日外國遊客數量的激增。

2025年前7個月，訪日遊客總數達2490萬人次，較去年同期成長18.4%。如果這股動能持續下去，預計2025年日本的年度入境旅客人數將超過4000萬人次。去年，日本接待遊客超過3680萬人次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財