「最受歡迎國家」榜首 國際旅客今年可望破4千萬人

今年前7個月，日本接待外國遊客人數達到創紀錄的2150萬人次。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本去年被《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評為「全球最受歡迎的國家」（world's most favorite country），2025年上半年，日本的遊客人數增長率達21%，為全球最高。今年入境人數可望達到4千萬人次。

此外，根據聯合國旅遊組織發布的最新一期世界旅遊晴雨表，越南與日本遊客成長率並列第一，緊隨其後的是摩洛哥（19%）、韓國（15%）以及馬來西亞和印尼（9%）。

今年上半年，日本接待外國遊客人數達到創紀錄的2150萬人次。

日圓貶值、旅行限制放寬以及積極的旅遊活動推動赴日外國遊客數量的激增。

2025年前7個月，訪日遊客總數達2490萬人次，較去年同期成長18.4%。如果這股動能持續下去，預計2025年日本的年度入境旅客人數將超過4000萬人次。去年，日本接待遊客超過3680萬人次。

