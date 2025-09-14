晴時多雲

海外被攻擊、返中報效祖國遭排斥 CNN爆中國留學生兩面不是人慘況

2025/09/14 18:26

美媒披露，中國留學生因間諜擔憂，求職遇到阻力。示意圖。（法新社）美媒披露，中國留學生因間諜擔憂，求職遇到阻力。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，對中國學生來說，美國大學的學位曾被視為通往中國國內夢幻工作的「黃金門票」。如今，許多人發現地緣政治正在扼殺他們的雄心壯志。在中國國內，一些「海歸族」發現他們的海外經驗引起雇主警惕，憂心他們成為間諜，特別是中國公共部門並不歡迎這些歸國的留學生。

報導稱，川普政府曾威脅取消學生簽證，但川普和中國國家主席習近平在 6 月初就貿易戰進行通話後，這一威脅被擱置，仍加劇中國學生在美國本已存在的不確定性。而在中國國內，一些留學生發現他們的海外經驗引起雇主警惕。

今年4月22日，中國格力電器召開臨時股東大會，成功連任董事長的董明珠語出驚人。他說，（格力）絕不用一個海歸派，因為海歸派裡面有間諜，「我不知道誰是誰不是」。中國社群媒體和官媒批評董明珠的言論，稱其對海歸群體「污名化」和「刻板印象」。

這對連先生這樣的中國海外留學生來說，無疑是雪上加霜，他們表示，自己在中國公共部門已經感到不受歡迎了。特別是習近平執政期間民族主義情緒高漲、國家安全疑慮重重的時期，並非所有中國企業都對他們表示熱烈歡迎。

連先生今年24歲，他在美國學習了三年，夢想在華爾街工作，直到去年7月他的學生簽證突然被吊銷，迫使他陷入中國國內就業市場的「激烈競爭」。連指出，他向國有銀行和金融公司提交 70 多個職位申請，迄今石沉大海，大多數申請甚至沒有通過最初的篩選。

另一名段先生則在美國攻讀傳播學本科和碩士，他說自己在大約400份正式求職申請中，只收到3份錄取通知，其他返中的碩士也在網路表達類似的抱怨。段直言，「6年前認為自己擁有的優勢在過去幾年裡已經完全消失了，這真是我沒想到的事情。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳文斌（音譯）表示，中國公共部門對海外畢業生的歡迎程度正在下降，國家安全擔憂是主要原因。吳解釋，在中國，對間諜活動的恐懼氣氛已經成為一種社會常態，這很大程度上要歸功於中國國家安全部（MSS）在社交媒體上發起的宣傳活動，該部經常告訴公民，外國間諜無處不在。

對一些中國雇主來說，僱用國內畢業生不僅意味著更少的安全擔憂，而且成本更低，更適合當地的文化和市場。上海職涯發展顧問袁欣（音譯）表示，一些中國公司更青睞「CP值更高」的國內學生，因為他們被認為有更強的職業道德，並且更了解當地市場。

