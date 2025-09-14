晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外資連9日買超 台股單週大漲4％居全球第六

2025/09/14 15:44

台股單週大漲4%居全球第六。（資料照，記者塗建榮攝）台股單週大漲4%居全球第六。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在國際熱錢簇擁下，台股補進度、上週大舉狂買台股2148億元。根據投顧統計，台股加權指數（上週9/8至9/12）共大漲980.06點，週漲幅達4%，位居全球第六大。投顧表示，市場普遍預期美國聯準會將降息1碼，激勵熱錢流入加碼，加上產業趨勢明確，建議投資人布局主流強勢股。

外資銀彈源源不絕，在集中市場已經連續9個交易日淨買超，也成為這波台股大漲的功臣。

從全球股市表現來看，統計顯示，上週單週漲幅最大，分別是「韓國」上漲5.94%、「費城金銀」漲4.58%、「道瓊貴金屬」漲4.42%、「費城半導體」漲4.17%、「日經225」漲4.07%以及「台灣加權」漲4%；換言之，台股上週漲幅排名全球第六大、亞洲第三大，多頭氣勢強勁。

投顧法人表示，台股上週在產業利多的刺激下，出現加速上揚的現象；上週三美股甲骨文盤後公布財報，透露手中剩餘履約價值訂單暴增3550億美元，這意味「AI投資並未停下腳步」，對於今年以來資本市場主流敘事再次確認。

永豐投顧表示，台股再次經歷量能與股價的波動，所幸有驚無險，在短暫高量與下殺後都能穩住，未來還是要小心籌碼的浮動，首要注意台積電價量變化，台積電現在佔大盤比重已來到39.9%，如能量價持穩，台股仍可續抱。

由於從總經數據顯示，美國就業疲軟、通膨趨緩，已經為降息排除障礙，永豐投顧認為，預期9/17 FOMC可望達成降息一碼的決議，符合市場期待，也就是說，整體資金環境趨向有利，但利多實現後，多頭站在有利的一方，不過，市場恐有震盪，也需要特別注意。

台新投顧指出，整體來看，由於市場資金面寬鬆預期，加上人工智慧（AI）需求，將可支撐台廠供應鏈基本面，讓大盤指數不畏國際市場波動，因此，AI題材仍是台股持續上攻的動能。

此外，就國際股市方面，法人認為，美國股市在期待聯準會降息與甲骨文利多的雙重加持下，使得四大指數齊揚，道瓊指數突破4萬6千點，而費城半導體指數則是大步向前，趕上創新高的行列，有助於後市的多頭力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財