外資連9日買超 台股單週大漲4％居全球第六

〔記者王孟倫／台北報導〕在國際熱錢簇擁下，台股補進度、上週大舉狂買台股2148億元。根據投顧統計，台股加權指數（上週9/8至9/12）共大漲980.06點，週漲幅達4%，位居全球第六大。投顧表示，市場普遍預期美國聯準會將降息1碼，激勵熱錢流入加碼，加上產業趨勢明確，建議投資人布局主流強勢股。

外資銀彈源源不絕，在集中市場已經連續9個交易日淨買超，也成為這波台股大漲的功臣。

從全球股市表現來看，統計顯示，上週單週漲幅最大，分別是「韓國」上漲5.94%、「費城金銀」漲4.58%、「道瓊貴金屬」漲4.42%、「費城半導體」漲4.17%、「日經225」漲4.07%以及「台灣加權」漲4%；換言之，台股上週漲幅排名全球第六大、亞洲第三大，多頭氣勢強勁。

投顧法人表示，台股上週在產業利多的刺激下，出現加速上揚的現象；上週三美股甲骨文盤後公布財報，透露手中剩餘履約價值訂單暴增3550億美元，這意味「AI投資並未停下腳步」，對於今年以來資本市場主流敘事再次確認。

永豐投顧表示，台股再次經歷量能與股價的波動，所幸有驚無險，在短暫高量與下殺後都能穩住，未來還是要小心籌碼的浮動，首要注意台積電價量變化，台積電現在佔大盤比重已來到39.9%，如能量價持穩，台股仍可續抱。

由於從總經數據顯示，美國就業疲軟、通膨趨緩，已經為降息排除障礙，永豐投顧認為，預期9/17 FOMC可望達成降息一碼的決議，符合市場期待，也就是說，整體資金環境趨向有利，但利多實現後，多頭站在有利的一方，不過，市場恐有震盪，也需要特別注意。

台新投顧指出，整體來看，由於市場資金面寬鬆預期，加上人工智慧（AI）需求，將可支撐台廠供應鏈基本面，讓大盤指數不畏國際市場波動，因此，AI題材仍是台股持續上攻的動能。

此外，就國際股市方面，法人認為，美國股市在期待聯準會降息與甲骨文利多的雙重加持下，使得四大指數齊揚，道瓊指數突破4萬6千點，而費城半導體指數則是大步向前，趕上創新高的行列，有助於後市的多頭力道。

