數據利空頻傳股市卻續漲？分析：投資人解讀為疲軟非衰退

2025/09/14 15:04

美股近來頻創新高，市場情緒樂觀。（彭博）美股近來頻創新高，市場情緒樂觀。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》13日分析指出，儘管美國經濟數據接連傳來利空，但三大指數仍穩定攀升。其中一個原因是，投資人將利空解讀為經濟疲軟、而非衰退，為聯準會在經濟持續成長中降息提供空間；另一個原因則來自人們對人工智慧（AI）如何改變商業世界的樂觀情緒。

據報導，美國近來公布的經濟顯示，失業率持續上升，勞工悲觀情緒達到多年來最高的水準，通膨率不斷攀升，國債赤字也不斷攀升，但消費者信心持續低迷。此外，經濟面的許多關鍵問題仍懸而未決，包括川普關稅政策的命運，以及聯準會的利率決議等。

儘管負面消息及不確定性眾多，但美股仍在持續走高。例如，截至12日，標普500指數今年上漲逾12％，僅略低於歷史最高點。新世紀顧問公司首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，股市正在過濾經濟數據，並認為未來前景看好。與此同時，家庭也看到同樣的現實，卻因此變得相當悲觀。

分析師和經濟學家將股市在經濟數據惡化的情況下保持穩定成長，歸因於市場預期聯準會將採取更積極的措施刺激經濟。此前，聯準會一直擔心過度降息，會引發通膨再次飆升。受川普政府關稅政策推動，通膨正緩慢上升。多年來，政策制定者一直努力將年通膨率控制在2％以下，但11日公佈的最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.9％，寫下今年1月來最高增幅。

同時，聯準會必須在通膨擔憂與穩定就業之間取得平衡。分析師表示，許多投資人希望近期一系列糟糕的勞動市場消息能促使央行降息。降低利率可以降低整個經濟的借貸成本，使企業能夠減輕債務負擔，並使一般民眾能夠獲得更便宜的貸款來購買房屋或其他商品。

分析師表示，最近兩份就業報告表明，就業市場已疲軟到足以引發降息，但還未構成危機。美國銀行高階投資策略總監哈沃斯（Rob Haworth）表示：「目前，市場實際上並未將這些數據解讀為經濟衰退，而是將其解讀為經濟疲軟，這將為聯準會在仍在成長的經濟中降息提供空間。」

另外，大型科技公司也引領股市上漲，這受益於人們對AI如何改變商業世界的樂觀情緒。

貝爾德私人財富管理公司（Baird Private Wealth Management）投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示：「AI主題的健康發展，對股市表現的影響比基礎經濟的健康發展更為重要，而AI經濟似乎正在蓬勃發展。」

然而，也有人擔心這種樂觀情緒可能被誇大。畢馬威會計事務所（KPMG）首席經濟學家斯旺克（Diane Swonk）表示，她擔心過度投機可能導致科技股泡沫，「一項重大技術創新幾乎總是會帶來泡沫」。

此外，聯準會在降息方面也可能比投資人的預期更為謹慎，這可能會讓市場失望。投資人現在普遍認為聯準會將在年底前降息多達5次，儘管聯準會本身並未做出這樣的保證。在6月的會議上，聯準會預計年底前還會再降息2次，但此後相關經濟數據發生顯著變化。

