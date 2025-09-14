晴時多雲

斷交錯失機會急挽救？哥國首現身半導體展、多明尼加認台灣是晶片強國

2025/09/14 16:06

今年的SEMICON Taiwan吸引17個國家設立國家館，歷年之最。圖為行政院長卓榮泰出席SEMICON Taiwan 2025開幕式，會後在台上與所有來賓合影。（資料照，記者田裕華攝）今年的SEMICON Taiwan吸引17個國家設立國家館，歷年之最。圖為行政院長卓榮泰出席SEMICON Taiwan 2025開幕式，會後在台上與所有來賓合影。（資料照，記者田裕華攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，9月10日起盛大開展。SEMI全球總裁Ajit Manocha強調，台灣已成為半導體生態的中心，全球都非常依賴台灣。此外台灣也在AI浪潮中扮演關鍵角色，這讓之前靠攏北京與台斷交的國家，重新積極與台灣建立非正式夥伴關係。2007年成為中美洲首個與台灣斷交的哥斯大黎加，首次參展SEMICON Taiwan。

2018年與台斷交的多明尼加，在台灣撤銷「加勒比海矽谷」計劃後，多明尼加近年發現半導體產業的商機，近期發布了近百頁的半導體戰略，希望成為先進製造業和融入全球半導體供應鏈的新興中心，還喊話要與半導體公司、產業協會建立合作關係，並強調台灣及韓國都是半導體製造強國。

國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁馬諾查（Ajit Manocha）強調，全球都非常依賴台灣。（資料照，記者田裕華攝）國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁馬諾查（Ajit Manocha）強調，全球都非常依賴台灣。（資料照，記者田裕華攝）

今年的SEMICON Taiwan展覽規模空前，共吸引17個國家設立國家館，為歷年之最。SEMI全球總裁Ajit Manocha強調，台灣已成為半導體生態的中心，全球都非常依賴台灣，「台灣雖小，卻是最受全球歡迎的地區」，這可從這次半導體展熱烈參與情況就可看出。

本次展會吸引一些長期與中國交好、早已與台灣斷交的國家代表團參與。其中，哥斯大黎加首次設立國家館，格外具有象徵意義。該國於2007年成為中美洲首個與台灣斷交、轉而與中國建交的國家，此次低調參展，顯示台灣的產業吸引力正超越傳統外交藩籬。

多明尼加發布半導體展略。（示意圖，路透）多明尼加發布半導體展略。（示意圖，路透）

至於2018年與中國建交的多明尼加，台灣立刻宣布與多國斷交，並停止扶植該國的科技產業發展計畫。2國未斷交前，台灣曾推動在多明尼加興建有「加勒比海矽谷」之稱的多京科技園區（Parque Cibernetico Santo Domingo），多明尼加錯失與半導體技術實力強大的台灣在這個產業的合作發展機會。

近年因美中對峙加劇，美國將目光投向拉丁美洲，尋求合作發展晶片產業，多明尼加也看準機會。去年多明尼加官員就曾喊話美國科技企業到多明尼加投資半導體，還說台灣的資本也可以，任何資本都可以投資多明尼加，然後再出口到美國，這是好事。

近期還發布將近100頁的半導體戰略，希望利用該國成熟的製造業基礎和戰略位置，進軍半導體價值鏈的關鍵環節。多明尼加半導體戰略建立在五個相互關聯的支柱之上，旨在為半導體投資打造一個強大的生態系統。

一是升級基礎設施，群聚產業，吸引封測、PCB、被動元件等供應商；二是簡化法規，創建國家先進製造業內閣，並協調國家戰略；三是擴大 STEM 教育、技術培訓和國際合作夥伴關係；四是將多明尼加重新定位為高科技投資目的地，提高全球知名度，並舉辦全球半導體高峰會；五是吸引半導體公司、產業協會（SEMI、SIA）和學術機構來推動創新和整合，還要積極與半導體公司高管多多接觸了解行業需求及市場趨勢。

多明尼加還提及，半導體產業後過互聯的全球供應鏈運作，此行業因全球夥伴關係、協作與專業化而蓬勃發展，沒有一個國家或公司主導整個供應鏈，製造流程分布在全球，例如美國是IC設計、原料來自歐洲，原型製作（prototyping，在實際IC 製造前，使用可程式邏輯元件（如 FPGA）來快速驗證設計功能的過程）在日本，半導體製造強國則是台灣與韓國。

多明尼加認為，必須與領先的半導體公司、政府和學術機構合作，同時與主要利害關係人建立策略合作夥伴關係，以支援整合和供應鏈彈性。

