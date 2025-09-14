AI偷新聞？《滾石》母公司開第1槍 怒告Google「AI摘要」

Google旗下的人工智慧模型「Gemini」（如圖），其技術被應用於搜尋結果中的「AI摘要」功能。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《滾石》（Rolling Stone）、《告示牌》（Billboard）等知名媒體的母公司「潘世奇媒體」（Penske Media），已於週五正式對Google提起訴訟，成為全美第一家就其「AI 摘要」（AI Overviews）功能狀告法院的大型出版商。

據《路透》報導，潘世奇媒體指控，Google利用其近乎壟斷的市場力量，未經同意便使用其新聞內容來生成AI摘要，此舉已嚴重侵蝕其網站流量與營收。

潘世奇媒體在向華盛頓特區聯邦法院提交的訴狀中指出，Google利用其在美國搜尋市場近90%的佔有率，強迫媒體接受一項不平等條款：若想讓自家網站在Google搜尋結果中出現，就必須同意其內容被用於AI摘要。訴狀稱，若非這種壟斷力量，Google將必須為使用或訓練其AI系統的內容，向出版商支付授權費用。

潘世奇媒體表示：「我們有責任主動為數位媒體的未來奮鬥，並維護其完整性，而所有這一切，都正受到Google當前行為的威脅。」

訴狀具體指出，目前約有20%連結到潘世奇旗下網站的Google搜尋，會顯示AI摘要，且預計此比例將會上升。更嚴重的是，該公司旗下網站的分潤收益，自2024年底的高峰以來，已下跌超過3分之1。

Google反嗆：能帶來更高品質流量

對此，Google發言人卡斯塔涅達（José Castañeda）週六回應稱，AI摘要能為用戶提供更佳體驗，並將流量導向更多元的網站，「我們將對這些毫無根據的指控進行辯護。」

根據《華爾街日報》報導，Google更辯稱，AI摘要所附帶的點擊「品質更高」，能讓用戶在網站上停留更長的時間。

然而，代表超過2200家美國出版商的「新聞/媒體聯盟」執行長科菲（Danielle Coffey）向《路透》表示，問題核心在於Google的市場力量，使其不必像ChatGPT的開發商OpenAI等公司一樣，與媒體進行健康的授權協商。

目前已有多家媒體對企業的AI應用提告，包括《紐約時報》控告OpenAI與微軟，《華爾街日報》與《紐約郵報》控告Perplexity。部分科技公司則選擇與新聞機構簽訂授權協議，例如《華爾街日報》母公司新聞集團（News Corp）與OpenAI、亞馬遜與紐約時報，但Google迄今未與任何媒體達成協議。

