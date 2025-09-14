晴時多雲

2025全球最佳企業名單「沒有台積電」10家台灣公司進榜 輝達奪冠

2025/09/14 14:17

《時代》雜誌評選「2025全球最佳企業名單」出爐，由輝達奪冠。（法新社）《時代》雜誌評選「2025全球最佳企業名單」出爐，由輝達奪冠。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《時代》雜誌評選「2025全球最佳企業名單」（TIME World's Best Companies of 2025）出爐，由輝達奪冠，台灣有十家企業進榜，但沒有包括台積電。

輝達今年夏天成為首家市值突破4兆美元的上市公司，榮登《時代》雜誌和Statista聯合發布的2025年全球最佳公司統計榜單。此排名衡量員工滿意度、收入成長和永續發展透明度。輝達憑藉著不斷增長的人工智慧需求和出色的遊戲部門，排名一路飆升。

微軟位居榜單第2位，市值僅次於輝達，在人工智慧和雲端運算的推動下，2024年全年的營收也大幅成長。

蘋果曾在2024年位居全球最佳公司榜首，但今年卻未能上榜，原因是2022年至2024年的收入有所下降，許多華爾街分析師推測這可能是由於該公司在人工智慧方面落後。

全球共有1千家公司進入排名，其中台灣十家上榜公司名單如下：

1. 中國信託（第355名）
2. 智邦科技（第397名）
3. 聲寶（第483名）
4. 華碩（第582名）
5. 富邦金控（第593名）
6. 康舒科技（第720名）
7.世同電子（第740名）
8. 台達電（第757名）
9. 友達光電（第848名）

