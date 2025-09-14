「一次領」風險你真的了解嗎？勞工退保前必知4大保障損失

勞工在申請前，勞工應充分了解未來權益變化，包含勞保與就業保險制度的連動影響，以及自身的財務規劃能力和風險承受力。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少勞工朋友在面臨經濟壓力、資金需求，或擔心勞保可能破產時，會傾向選擇一次請領勞工保險老年給付。根據勞保制度設計，一次領是勞工依法享有的選項之一，但在申請前，勞工應充分了解一次領可能帶來的影響與保障損失，評估自身需求與風險，避免日後後悔。

為什麼一次領風險特別需要提醒？

有些人或許會質疑，年金月領同樣也是領完就結清，為什麼總是提醒要特別注意一次領？關鍵在於請領時點與勞工的職涯狀態。



年金月領的法定申領年齡是65歲，多數勞工此時已正式退休、不再就業；而一次領門檻較低，只要滿50歲且年資達25年以上即可請領。這階段的勞工多數仍在壯年階段，且往往會在請領後再重返職場。然而，一旦勞工選擇一次領並退保，即使重新就業，也無法恢復原本完整的勞保保障，這正是一次領的潛藏風險。

請繼續往下閱讀...

一次請領後，會失去哪些保障？

以下是一次領後，可能會面臨的主要權益損失：

1. 無法再改為月領

一旦完成一次領申請並核發，即無法再轉為年金月領制度，此意味放棄終身給付保障，若壽命超過預期，原本領取的一次領金額可能無法支應長期生活費用。

2. 家屬無法請領遺屬年金

月領期間若被保險人身故，其遺屬可依規定申請遺屬年金或差額給付；但選擇一次領後，相關權益即不再具備，家屬未來將無從請領任何勞保給付。

3. 年紀尚輕就失去勞保全面保障

勞保涵蓋「生、老、病、死、殘」5大風險，選擇一次領即代表提前結束勞保身分。從退保到法定退休年齡（65歲）期間，若發生重大傷病、失能或家庭事故，將無法申請相關給付。

4. 無法再參加就業保險 失業給付無法請領

勞工退保後即無法加保就業保險，未來即使再度就業，僅能參加職災保險與勞退提撥，不具備申請失業給付的資格。

儘管一次領有明顯的保障損失，但也不是完全沒有優勢，對某些人來說，仍可能是較適合的選擇。

一次領的優點



1. 資金靈活運用

一次領讓勞工能立即取得一筆資金，可用於投資、儲蓄、還債或遺產規劃，也不必擔心未領完金額被政府沒收。

2. 投資能力強者，抗通膨力較佳

對熟悉財務規劃或具投資能力的勞工來說，將一次領資金投入市場，可能獲得高於月領的報酬，並更有效抗衡通膨影響。

一次領與月領各有利弊，並無絕對優劣。勞工在申請前，勞工應充分了解未來權益變化，包含勞保與就業保險制度的連動影響，以及自身的財務規劃能力和風險承受力。建議申請前諮詢勞保局、財務顧問或相關單位，評估自身狀況後再做決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法