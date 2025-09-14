參訪兩國合作晶片設計中心 林佳龍盼台捷拓展半導體外合作空間

布爾諾理工大學副校長暨ACDRC計畫主任荷力（Radek Holý）及團隊親自帶外交部長林佳龍參訪。（圖擷取自林佳龍臉書）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍出訪歐洲多國，首站訪問捷克，不僅參觀由故宮與捷克國家博物館合作的「故宮百品及其故事」特展，也赴布爾諾（Brno）參訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC），以及台灣科技廠英業達與緯創。林佳龍強調，2025年的「歐洲台灣文化年」只是起點，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間，與歐洲攜手把握開創繁榮的歷史契機。

外交部長林佳龍赴布爾諾參訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC）。（圖擷取自林佳龍臉書）

林佳龍說明，布爾諾距離首都布拉格僅2小時車程，人口約40萬，卻擁有多達6萬名大學生，有助台灣半導體設計與科技業紮根；布爾諾理工大學是台捷合作旗艦計畫ACDRC的落腳點，在捷克與德國、波蘭有望共構「歐洲晶片三角」的時刻，台灣輸出經驗，協助捷克培育菁英人才，擴展台灣在半導體生態圈的影響力，同時增進雙邊經濟與民主韌性。

請繼續往下閱讀...

林佳龍也感謝布爾諾理工大學副校長暨ACDRC計畫主任荷力（Radek Holý）及團隊帶他親自走訪晶圓設計教室與半導體實驗，深入了解計畫成果。林佳龍說，雙方都關注AI科技的合作前景，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。

林佳龍拜訪英業達與緯創時，兩家企業一致指出，捷克位居「歐洲心臟」，交通便利、人才優秀；林佳龍也肯定兩家台廠的卓越成果。林佳龍表示，透過與企業的交流，他更加了解台灣廠商投資捷克的機會與挑戰，期待透過台捷政府溝通協助企業排除障礙，未來將此「政府對政府」的溝通模式拓展至歐洲其他國家。

在看完「故宮百品及其故事」特展後，林佳龍也於臉書表示，這是文化外交的重要突破，此次故宮瑰寶能前往捷克展出，關鍵就在於去年4月，在外交部與駐捷克代表處多方努力下，捷克國會完成修法，提供故宮文物「司法免扣押」保障。

林佳龍表示，歐洲各國近年來愈來愈清楚台灣是重要民主夥伴，也是半導體、AI供應鏈不可或缺的關鍵角色，2025年的「歐洲台灣文化年」只是起點，未來將持續推動並整合更多部會資源，把台灣的精彩帶到歐洲的每一個角落。

林佳龍也強調，科技與文化如同馬車的雙輪，共同驅動台歐關係向前邁進，這也是「經濟外交」與「價值外交」的具體實踐，在全球供應鏈重組、打造「非紅供應鏈」的關鍵時刻，台灣期待與歐洲攜手把握開創繁榮的歷史契機，讓「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T）成為歐洲在全球競爭中的最佳夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法